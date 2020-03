Řešíme i exekuce a zneužívání seniorů šmejdy, říká Gregor Brzobohatá

Tento rozhovor kvůli momentální situaci děláme „bezkontaktně“. S jakými pocity ráno vstáváte z postele?

Nepamatuji takový stav. Je to zvláštní pocit být převážně doma, vyřizovat pracovní věci po telefonu a online. Myslím na naše koordinátorky péče, sociální pracovnice, ale i na všechny zdravotníky, kteří dělají v tuto chvíli všechno, co můžou. Patří jim obrovský dík a naše vděčnost! Myslím na naše seniorské klienty, osamělé seniory. S několika jsem osobně v kontaktu.

Předpokládám, že jste měla diář plný na dlouho dopředu a aktuální dění vám přineslo velké škrty v plánech.

Před dvěma týdny jsem měla stát a promlouvat v OSN na největší genderové konferenci světa v New Yorku. Naštěstí generální tajemník OSN António Guterres konferenci prozíravě omezil pouze na zástupce ze stálých misí OSN, a tak se na deset tisíc lidí z celého světa konference letos nezúčastnilo. Do Česka bych se asi už z New Yorku pravděpodobně nestihla vrátit.

Všechny moje další pracovní cesty a akce se zrušily a přesunuly na druhou polovinu roku. Došlo mi, že strach je ve světě opravdu velký. Itálii, kterou mám moc ráda a mám v ní přátele, je na pokraji sil. Jsem v kontaktu s přáteli, kteří uvázli v cizině a už se nemohou vrátit domů. Snažíme se jim pomoci a povzbudit je. Jsem ráda, že mě tato situace nepostihla.

Na co první jste se vrhla, když jste zjistila, že jsou zavřené hranice a zákaz shromažďování většího počtu lidí?

Bylo mi ze zpráv a informací jasné, že je situace vážná. Jsem vděčná, že se skloňuje pomoc právě seniorům, kteří jsou nejohroženější. Moje nadace Krása pomoci koordinuje předávání roušek sociálním pracovníkům, dobrovolníkům a také seniorům do jejich domovů. S rozvozem roušek nám pomohla třeba i moderátorka Nora Fridrichová. Chtěla bych všem moc poděkovat. Partnerům, kteří stihli za krátkou dobu vyrobit velké množství roušek pro seniory, i celému týmu Krásy pomoci, protože jedou v této krizové situaci na 200 procent.

Chovají se k sobě lidé v krizové situaci vstřícněji?

Teď nám konečně musí dojít, jak jsme všichni propojení, jak společně čelíme globálním výzvám. Ta obrovská vlna solidarity je dojemná. Je potřeba sledovat aktuální stav a opatření a opravdu dodržovat nařízení, která z toho plynou. Ve svém okolí vidím obrovskou vstřícnost a snahu pomoci, abychom tuhle nelehkou dobu přežili za co možná nejkratší dobu a hlavně ve zdraví.

Na facebookové stránce vaší nadace jsou informace pro seniory, ale jak fungujete nyní v praxi?

Kontaktujeme naše klienty z řad osamělých seniorů a ptáme se, jestli mají všechno, co potřebují. Často jim chybí nejen základní potraviny, ale také informace a podpora. Zajišťujeme tedy primárně nákupy potravin a drogerie, pomáháme s placením složenek nebo vyzvedáváme léky. To jsou nejčastější věci.

Také díky partnerům rozvážíme nutridrinky a roušky seniorům, aby byli v bezpečí. Mnoha klientům jsme dále zajistili dovážku teplých obědů. Často slyšíme, že mají strach nebo si nejsou jistí, jak se omezení vyplývající z karantény vyvíjejí. Takže je informujeme o novinkách, uklidňujeme a jsme jim oporou. Mohou si promluvit s naší psycholožkou, pokud na ně současný stav nebo to, že se nemůžou vidět s blízkými, dopadá více. Po telefonu se na nás obracejí lidé z celé republiky, které odkazujeme na kontakty jednotlivých obcí a služeb. Pomáháme a jsme flexibilní. Opět se ukazuje, jak jsou neziskové organizace důležité a flexibilní a jak pomáhají tam, kde na to stát nestačí.

VIDEO: Měla jsem příšerný make-up, vzpomíná na finále Miss Taťána Gregor Brzobohatá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je řada dezinformačních webů tvářících se solidně a také spousta hoaxů mířících na seniory. Jak jim vysvětlujete, kde je pravda?

Je to problém. Většina seniorů nemá logicky takovou zkušenost s internetem jako my, a většina našich klientů 80+ nežije vůbec online. Také řešíme exekuce a zneužitelnost seniorů, která díky šmejdům přešla do online prostoru. Podílíme se na osvětových kampaních a vzdělávání. Snažíme se seniory nasměrovat na seriózní zdroje informací i právě díky našim vlastním sítím a webu.

Co vás vůbec přivedlo k pomoci seniorům a k založení nadace?

Moje vlastní rodina, babička, která pro mě byla v mém dětství důležitá. Potom zkušenost ze světa. Vždycky mi přišli senioři nejopomíjenější a nezranitelnější. Věnuji se sociální oblasti a seniorům už dvanáct let vedle své profesní kariéry. K tomu mi přibily i Cíle udržitelného rozvoje, globální cíle OSN, jejichž jsem ambasadorkou a které, doufám, budou čím dál víc rezonovat po těchto zkušenostech i u nás v Česku.

Máte obecně nějakou radu, která vás provází životem?

Pokud neporozumíš tomu, kým jsi, nikdy neobjevíš, kým můžeš být.

Váš manžel Ondřej Gregor Brzobohatý je hudebník. Kulturní akce jsou teď pasé, a tak se spousta muzikantů zavřela do nahrávacích studií. Jak to má Ondřej?

Velmi podobně. Myslím, že mu to příliš nevadí a čas využívá podle možností jinak. Ondřej je především autor, tak teď využívá čas ke komponování hudby a k psaní muzikálů.

Co vám dokáže udělat radost?

Dobré zprávy, procházka lesem a domácí strava od Ondřeje...

Kdybyste momentálně mohla změnit tři věci, které by to byly?

Konec pandemie, zdraví všem a ať to všechno, čím právě procházíme, přinese ve výsledku to dobré!