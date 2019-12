Miss World 2019 se stala kráska z Jamajky

Toni Ann Singhová porotu okouzlila nejen svou krásou, ale také výběrem volné disciplíny. Zazpívala píseň od zpěvačky Whitney Houstonové I have nothing a dokázala, že by se kromě modelingu mohla živit i zpěvem.

Při vyhlašování na sobě měla bílé šaty zdobené stříbrnou výšivkou a kamínky. Vše dokonale ladilo s šerpou do modra a korunkou se stříbrnými a bílými kameny.

Nyní čeká vítězku náročný rok plný cestování po celém světě a plnění povinností v rámci titulu Miss World. Doufá ale, že zvládne dostudovat i psychologii na univerzitě na Floridě.

O korunku miss usilovalo celkem 111 krásek z celého světa. Porota vybrala nejdříve 40 dívek do užšího výběru, poté 12 finalistek a nakonec pětici kandidátek na titul.

Soutěž Miss World vznikla ve Velké Británii v roce 1950. Historicky první ročník se konal na podzim o rok později. V roce 2006 se ve Varšavě stala vítězkou poprvé v historii Češka Taťána Kuchařová.

Původně Miss World začala jako Festival Bikini Contest a představovala modely plavek. V tisku však byla označována jako Miss World. Původně byla plánována jako jednorázová akce, ale po úspěchu Miss Universe se organizátoři rozhodli pro každoroční pořádání. V roce 1959 začala s přenášením vysílání této soutěže britská televize BBC.