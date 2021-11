Ztráta vlasů i urologické problémy, říká miss Salačová o postcovidovém syndromu

Co dnes dělá Miss roku 2000?

Profesí mám momentálně více. Mou hlavní pracovní náplní je psaní lifestylového blogu o Brně. Předávám lidem inspiraci a tipy na nejrůznější zajímavé obchody, restaurace, služby, kulturní akce, tipy na výlety do okolí a podobně. Píši články, pracuji se sociálními sítěmi. Další mou pracovní činností je například marketing pro naši kosmetickou firmu a booking umělců pro různá hudební vystoupení.

Nejste pracovně příliš vytížena na úkor rodiny?

To bych neřekla. Pracuji, jak sama uznám za vhodné. Na úkor rodiny nebo dětí to určitě není. Děti už chodí do školy, takže tráví hodně času i tam. Mají i různé aktivity a zájmové kroužky. Většinou pracuji, když nejsou doma. Už jsou ale starší a nevyžadují tedy, aby se jim maminka věnovala čtyřiadvacet hodin denně a stavěla si s nimi třeba Lego.

Váš manžel také pracuje částečně z domova?

Ano. S dětmi díky tomu trávíme já i manžel dost času. Je velkou výhodou, že jsme oba pány svého vlastního času a plánujeme si práci a vše ostatní podle svých potřeb. Čas a aktivity vždy samozřejmě přizpůsobujeme primárně dětem. Staršímu synovi je jedenáct let, nastoupil na víceleté gymnázium. Mladšímu bude devět let a chodí do třetí třídy.

Co vaše kariéra DJky?

Předtím, než vypukla pandemie koronaviru, jsem se rozhodla, že se k občasnému hraní na bázi koníčku vrátím. Hudba mě stále velmi baví a naplňuje. Když už jsou děti starší, bylo by fajn si třeba jednou měsíčně někde zahrát. Dává mi to spoustu energie. Můj manžel pořádá velké akce, koncerty a hudební festivaly. Doufám, že na některých z nich budu tedy moci vystupovat.

Vracíte se kromě hraní také k modelingu?

Nedávno jsem byla jako modelka na přehlídce Beaty Rajské. Už před neuvěřitelnými dvaadvaceti lety jsem začínala právě u této návrhářky. Čas od času módní přehlídky dělám, když se někdo ozve. Ale myslím si popravdě, že na mole mezi devatenáctiletými holkami už dnes nemám co dělat. Za chvíli mi bude čtyřicet let.

Jak se udržujete ve formě?

Sport mám ráda v podobě, kdy ho mohu provozovat s rodinou. Také chodím každý den několik kilometrů na vycházky se psy. Nejsem člověk, který by se zavřel na dvě hodiny do posilovny a tam koukal do zdi a cvičil. Ráda chodím pěšky, jezdím na kole, plavu, lyžuji. Sport mám ráda v přirozené podobě.

Jak se stavíte k různým kosmetickým zákrokům a úpravám vzhledu?

Co se týká plastik, nemám žádný striktní názor, že bych je přímo odsuzovala. Ale sama jsem zatím v životě nepodstoupila žádný invazivní zákrok v úpravě obličeje. Mám z toho respekt a pořád vyčkávám na moment, kdy si řeknu, že už by to něco chtělo.

VIDEO: DJ Michaela Salačová v pořadu Frisbee (2009):

Čeho se konkrétně bojíte?

Mám hrozný strach, že vám to změní mimiku a začnete se podobat někomu jinému. Když vidím, co jsou některé bývalé modelky kolegyně schopny se sebou udělat, tak mě to děsí. Každá druhá holka si dnes nechává zvětšovat rty. Je to strašně vidět a nevypadá to hezky. To je ale jen můj názor.

Co je podle vás v péči o sebe samotné důležitější? Pohyb nebo strava?

Pro to, aby se člověk udržoval v kondici je klíčová a velmi důležitá hlavně strava. Táta byl lékař, gastroenterolog, maminka je výživová poradkyně. Měli jsme obchod se zdravou výživou. Táta dělal navíc i alternativní medicínu. V takovém prostředí jsem vyrůstala. Oba rodiče mi vštěpovali základy zdravého životního stylu.

Jak jsou na tom co se týká stravování vaše děti?

Moji kluci jsou velmi vybíraví v jídle. Nechci po nich, aby byli vegany nebo vegetariány. Ani já nejsem. Ale to jsou věci, které si musí rozhodnout oni sami. Snažím se je vést tak, aby sami věděli, co je pro jejich zdraví dobré a co ne. Nekupuji domů potraviny s nesmyslným složením. Ale zase nejsem takový ten typ mámy, která je absolutní odpíračkou fast foodu a podobně. Dětskou obezitu s nimi neřeším, hlídám co jí i jak vypadají a snažím se s nimi o tom mluvit srozumitelnou formou.

Kromě dětí máte také dva psy s neobvyklými jmény, Jeníček a Mařenka...

Jsou mou obrovskou radostí, ráda se jim věnuji. Chodíme do psí školy, trávím s nimi hodně času. Všude možně s námi i cestují. Pak mám ještě jednoho inkontinentního slepého stařečka, to je čínský chocholatý pes.

Jak zvládla vaše rodina dlouhé a náročné období šíření koronaviru?

Z naší rodiny jsem covid měla jen já, naštěstí ho ode mě nikdo nechytil. Měla jsem ho v lehké formě, dvoudenní rýma a ztráta čichu a chuti. Rozhodně ale tuto nemoc nezlehčuji a nejsem takovým tím odpíračem. Brala jsem to velmi vážně. Měla jsem jak říkám lehký průběh, ale objevil se u mě postcovidový syndrom a zdravotní obtíže záhadného původu. Začaly mě silně bolet klouby, záda, měla jsem urologické problémy, padaly mi vlasy a podobně. Takže nic příjemného.