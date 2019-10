Trapas dcery Cindy Crawfordové na přehlídce. Kaia ukázala bradavku

Kaia Gerberová je jednou z hvězd týdne módy v Paříži, má za sebou několik přehlídek pro Givenchy, Saint Laurent nebo Valentino. Právě na show poslední značky ukázala více, než plánovala. Pod průhlednou halenkou neměla podprsenku a při chůzi odhalila bradavku. Modelka vše ustála jako profesionálka a nic na sobě nedala znát.

Modelingu se i díky matce věnuje už odmalička. V deseti letech byla modelkou pro dětskou řadu oblečení Versace. Objevila se na obálkách Vogue, Teen Vogue a Pop Magazine.

V roce 2017 absolvovala první přehlídku pro Rafa Simonse, který navrhoval pro Calvin Klein. Objevila se i na přehlídkách Marc Jacobs, Burberry, Alexander Wang, Coach, Prada, Chanel, Fendi či Moschino.

Loni měla samostatnou obálku francouzské Vogue a na udílení The Fashion Awards se stala modelkou roku.

Nedávno přiznala, že jako dítě své matce často probírala šatník a zkoušela si její oblečení. Nikdy ovšem netušila, že je její máma světově známou supermodelkou.

„Baví mě vyjadřovat oblečením svou náladu a rozpoložení. A pak je tedy samozřejmě moje máma, můj vzor. Vždycky jsem ji ráda pozorovala, jak si vybírá šaty na večer. Asi tomu nebudete věřit, ale jako dítě jsem vůbec netušila, jak moc je slavná. Ani jsem popravdě nevěděla, že je modelka,“ řekla Kaia Gerberová.

„Pro mě to vždycky byla jen moje mamka, která občas odešla do práce, a tak to vlastně zůstalo dodnes. Nikdy si nebere práci domů a striktně svůj pracovní a soukromý život odděluje.“

Kaia má o dva roky staršího bratra Presleyho, který se také věnuje modelingu. Jejich otcem je bývalý model a podnikatel Rande Gerber, kterého si Cindy Crawfordová vzala v roce 1998.