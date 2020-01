Mamka toho vydrží víc, zatím má lepší fyzičku než já, říká dcera Kubelkové

„Dcera Natálka začíná s modelingem trochu dřív. Já šla první přehlídku v sedmnácti, bylo to několik let po revoluci. Dnes mají děti mnohem větší prostor roztáhnout křídla, naskýtá se jim víc možností, někdy toho na ně může být najednou až moc. V Natálčině věku jsem chodila často ven, nekoukala jsem do žádných mobilů a neseděla u internetu, nic takového nebylo,“ říká Iva Kubelková v rozhovoru pro Magazín DNES.



Její dcera Natálka Jirásková jí hned oponuje. „Já přece taky chodím ven. Ale vybírám si s kým. Vytvořila jsem si skupinu kamarádů, na kterých mi záleží. Jsem však hodně rodinně založená a doma jsem ráda,“ říká přesvědčivě.

Modelka Iva Kubelková věnuje v současnosti nejvíce pracovního času moderování společenských akcí a natáčení televizního pořadu Jak se staví sen. Se svým partnerem Georgem Jiraskem má dvě děti, kromě patnáctileté Natálie je tu ještě o pět let mladší Karolína. Právě starší dceři teď pomáhá při jejím vstupu na přehlídková mola.

Podle někdejší vicemiss České republiky z roku 1996 je dnes v modelingu o hodně více příležitostí, ale zároveň výrazně narostla konkurence. „Podstata téhle práce ovšem zůstala stejná – někdo vám ji musí nabídnout.“

Pro její dceru Natálii je modeling zatím převážně koníčkem. „Baví mě, ale ještě nevím, jestli bych se mu chtěla naplno věnovat. Je to totiž dost nejistá práce, záleží na tom, kolik nabídek se k vám dostane. Nebyla jsem zvyklá na vysoké podpatky, takže jsem zpočátku umírala bolestí. Teď, po několika přehlídkách, už tyhle problémy nemám,“ popisuje mladá modelka.

„S mamkou jsem doma trénovala chůzi na podpatcích a její nejčastější připomínka byla ‚narovnej se‘. Mít rovná ramena je pro mě nejtěžší – jak sedím ve škole, tak se hrozně hrbím,“ vysvětluje Natálka, která se připravuje na přijímací zkoušky na jazykové gymnázium. „Zvolím si angličtinu a k tomu buď španělštinu, která se mi líbí, nebo němčinu, protože mám nejen české, ale po otci i německé občanství,“ dodává žačka deváté třídy.

Podle její maminky potřebují děti v životě řád, který jim rodiče nastaví, a to jim dá určitou jistotu. „Zároveň je třeba najít hranici, kde a v čem dopřát dítěti prostor, a pozorovat, koho máte před sebou, vždyť i sourozenci můžou být každý jiný. Jsem příznivcem zdravého kompromisu, ani jeden extrém, tedy autoritativní přísnost, nebo benevolentní výchova, není správný,“ míní Kubelková.



Nejhorší trest, na který prý její dcera Natálie Jirásková nikdy nezapomene, pro ni byl ten, kdy nesměla dva měsíce používat mobil. „Nemám problém ho odložit z ruky, ale dva měsíce bez všech kontaktů, to je hodně dlouhá doba. Rozhodně nešlo o trest fyzický, nepamatuju se, že bych někdy v životě dostala na zadek,“ říká. První, komu cokoliv sdělí nebo napíše, je prý maminka. „A ta to pak řekne taťkovi. Nemám to ale rozdělené na to, kdo je hodnější a kdo přísnější,“ tvrdí začínající modelka.

„Mamka občas řekne sestře Káje něco mileji než mně, ale vím, že nás má ráda obě stejně,“ pokračuje Natálie. „Někdy musím volit trochu jiný přístup k dospívající patnáctileté dívce a jiný k teprve desetileté holčičce. S Kájou máme úžasný vztah a myslím, že jsme celkově nejvíc šťastná rodina, co vůbec může být. Snažím se, aby se holky měly rády, aby se dokázaly chápat. Vysvětluju jim – já tady vždycky nebudu, ale vy si pak zůstanete,“ dodává Iva Kubelková.



Ta se teď nejvíce těší na svou debutovou hudební desku. „Vyjít by měla na jaře. Producentem je Michal Pavlíček, skvělý hudebník a mistr atmosféry. Složil muziku a nahrál úžasné kytary, já si písničky otextovala a nazpívala. Je to pop s žánrovými přesahy. Doufám, že vznikne něco hlubokého, muzikantsky kvalitního,“ říká modelka, která se i dnes udržuje ve formě a pravidelně cvičí, často i s dcerou. „Mamka toho vydrží víc, zatím má lepší fyzičku než já,“ směje se Natálka.



VIDEO: Najednou jsem dceru viděla jinak, než jsem zvyklá, říká Iva Kubelková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu