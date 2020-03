Rodila jsem doma. Plenky teď měním i sama sobě, přiznala modelka Grahamová

„Představujeme vám našeho syna. Jmenuje se Isaac Menelik Giovanni Ervin. Jméno Isaac si pro něj tatínek vysnil už když byl na střední škole,“ řekli počátkem února rodiče Ashley Grahamová a její manžel Justin Ervin v jednom z modelčiných videí na YouTube ze série Pretty Big Deal.



„Menelik znamená syn moudrého starce. Inspirovali jsme se naší loňskou cestou do Etiopie. Úplně prvním panovníkem tam byl muž jménem Menelik I. Jméno Giovanni nám poradil přítel. Je to zároveň jméno manželova dědečka a také zakladatele kostela, kde byli pokřtěni manželovi rodiče,“ vysvětluje Ashley Grahamová.

Modelka a její partner, režisér Justin Ervin se rozhodli pro domácí porod bez prášků proti bolesti. Prvorodička rozhodnutí nelituje. „Když jsem prožila a přežila tento přirozený šestihodinový porod v porodním bazénku, neexistuje už nic dalšího na světě, co by mě porazilo. Teď už dokážu cokoliv,“ myslí si Grahamová.

„Díky domácímu porodu bude mít má žena se synem vždy silné pouto. Hned z bazénku se s ním přesunula do postele v té samé místnosti. Nepustila a neopustila ho ani na malou chvíli,“ dodává Ervin.

Modelka se nebojí svým fanouškům na sociálních sítích velmi otevřeně přiznat, že porod a období po něm není zdaleka procházkou růžovou zahradou. „Zvedněte ruku, pokud jste nevěděly, že si budete muset měnit i svoje vlastní plenky,“ napsala v jednom z příspěvků na Instagramu.

S Justinem Ervinem, se Grahamová seznámila v roce 2009 v kostele v New Yorku, kde oba pomáhali jako dobrovolníci. Modelka tehdy v jednom z rozhovorů přiznala, že než našla toho pravého, chvíli to trvalo. „Když jsem byla mladší, spala jsem snad s půlkou New Yorku. S Justinem jsem chtěla mít hned od začátku vztah postavený na úplně jiných hodnotách,“ prozradila Grahamová jeden z důvodů, proč se rozhodla počkat na sex se svým manželem až po svatbě, kterou měli v roce 2010.



Klíčem ke šťastnému manželství je podle modelky častý sex. „Máme sex pravidelně. A to i tehdy, kdy na postelové hrátky nemá jeden z nás náladu. S manželem jsme zjistili, že když spolu pár dní nespíme, jsme oba odtažití a nepříjemní. Zatímco po pravidelném sexu se sebe nemůžeme vzájemně nabažit,“ prozradila svůj recept na spokojený vztah.

VIDEO: Grahamová a její muž představují svého syna: