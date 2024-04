Policie zajistila pozemky v obci u Prahy, kam se navážela toxická zemina

Policisté vyšetřující navezení kontaminované hlíny do Trnové u Prahy zajistili jako důkaz pozemky, na kterých zemina leží. Další práce na místě tak musí zastavit. Podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) je minimálně část navážky kontaminovaná, a to hlavně bifenyly, které jsou rakovinotvorné. I bez toho je navážka stavebním odpadem, který na zemědělské půdě nemá co dělat.