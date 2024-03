Absolutní neochota úřadů, odráží starosta kritiku kvůli navážce závadné zeminy

Starosta Zdeněk Pekárek, právní zástupce obce Ondřej Uličný a jeho kolega Karel Vlček se ve čtvrtek večer snažili v místní „středověké“ krčmě zhruba stovce přítomných lidí vysvětlit, že obec dělá v kauze navážky zeminy maximum.

„Čelíme extrémní ignoraci ze strany stavebníka, který si z rozhodnutí úřadů nic nedělá,“ shrnul situaci advokát Uličný.

Přes výzvu stavebního úřadu i následné rozhodnutí o zastavení prací nechává Jan Šefrna jako vlastník developerské společnosti Domy Trnová na pozemky dál navážet zeminu. Česká inspekce životního prostředí přitom v navážce odhalila nebezpečné polychlorované bifenyly a podala kvůli tomu trestní oznámení.

„Pro nás je hlavním dodavatelem stavby firma HSMN, která tam má nahlášené deponie a naskladňuje materiál k tomu, aby ve chvíli, kdy se stavební povolení obnoví, mohli neprodleně pokračovat s výstavbou komunikací. Proto navážení pokračuje,“ vysvětluje na svém webu developer.

Části místních lidí se to nelíbí. A vadí to i vedení obce, které však zároveň upozorňuje, že v této věci nemá žádné rozhodovací pravomoci.

„My jsme orgán, který může akorát doporučovat, jednat po úřadech a prosit tam. Ta neochota je absolutní. Když už se někam dovoláme a někdo nás vyslechne, tak nám řekne, to víte, to je těžké, a vysype mi spoustu paragrafů, jak nic nemůžou,“ popsal starosta Pekárek.

Uvedl, že se s právníky opakovaně obracel na místně příslušné úřady - nejen ten stavební v Mníšku pod Brdy, ale i vodohospodářský nebo dopravní v Černošicích, a záležitost konzultoval s policií. Developera se však zatím zastavit nepodařilo.

„Policie slíbila, že bude konat. Když jsme jim řekli, že je tady výzva k zastavení prací, tak řekli: dodejte rozhodnutí, my budeme konat. A když jsme dodali rozhodnutí, tak nám řekli, že jim to nahoře zarazili,“ vysvětloval starosta.

Kritikům nabízí svůj post

„Neznám vyšší orgány než Českou inspekci životního prostředí, ministerstvo a policii. Vy po nás chcete, abychom to tady vyřešili. Tyhlety orgány, když se s nimi bavím, tak řeknou - inspekce: my to nedokážeme zastavit, policie: my to nedokážeme zastavit. Kdo to má zastavit? My? Když jsme ti poslední? Já už nemůžu dělat víc! Mě to taky štve. Pojďte si někdo na ten úřad sednout, já vám to klidně nechám. Mě už to fakt nebaví. Abych tady něco dělal a ještě slyšel, že dělám ho*no! Pardon,“ rozohnil se.

„Jestli chcete, navrhněte to zastupitelům. Já rezignuji. Jestli to budete dělat někdo líp, klidně to dělejte. Já s tím nemám problém. Svědomí mám čisté. Udělal jsem všechno, co šlo. A jestli si někdo myslíte, že ne, tak si to klidně myslete. Ale jestli to chcete někdo dělat líp, tak si zvolte jiného starostu. Já klidně teď hned rezignuji,“ opakoval. Později, v závěru schůze, se omluvil, pokud se někoho svým emotivním vystoupením dotkl.

Odmítl, že záležitost kolem navážky bagatelizuje. Některým kritikům vytkl, že se dříve developera, který si stěžoval, že ho obec šikanuje, zastávali. „A dnes jsou tito lidé velcí nepřátelé obce, protože (podle nich) obec nic nekoná,“ zdůraznil.

Některým obyvatelům se nelíbí, že obecní úřad na svém webu nedostatečně informuje o tom, jak postupuje a co dělá. „Nemůžeme říkat všechno, protože jsou věci, které nejsou vhodné ke zveřejnění,“ míní starosta.

S advokáty prý připravili plán, který by měl developerovi znepříjemnit život. Tak, aby pochopil, že úředníci a jejich rozhodnutí nejsou pro legraci.

K vodohospodářskému úřadu podalo vedení obce tento týden žádost o vydání předběžného opatření, o kterém má být rozhodnuto do deseti dnů. Detaily teď nechtějí starosta ani právníci prozrazovat, aby protistraně neodkryli taktiku.

Kvůli pokračující navážce také zaslali stavebnímu úřadu podnět k zahájení správní exekuce. Úřad by pak mohl firmě ukládat opakované pokuty, případně zahájit přestupkové řízení, ve kterém mohou být podle advokátů finanční sankce ještě citelnější.

„Bylo by - i z pohledu obce Trnová - hrozně fajn, kdyby spolu začaly správní orgány spolupracovat. Bohužel, hodně narážíme na to, že jednotlivé správní orgány si to přehazují jako horkou bramboru a tak trochu všichni tuší, že hrozně zaspali, a velice rádi by to svedli na někoho jiného,“ prohlásil právní zástupce obce Uličný.

„Jako komunikační kanál mezi těmito úřady teď sloužíme my, což není možné. Hází si klacky pod nohy. Je potřeba, aby se úřady spojily a spolupracovaly. Když nátlak (na developera) bude společný, bude to mít nějaký efekt,“ dodal.

Někteří lidé ve čtvrtek kritizovali také liknavý přístup majitelů jednotlivých parcel, na které se zemina naváží. Na pozemcích má vyrůst přes 120 domů. Na jednání zastupitelstva se dostavil jen jediný z vlastníků. Také oni by přitom mohli podat na developera trestní oznámení a zvýšit tlak na to, aby s navážkou přestal. Nebo ještě lépe - aby kontaminovanou zeminu z Trnové zase odvezl.