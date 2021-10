U osady na Kolínsku se má těžit štěrkopísek, lidé se bojí kácení lesa

„Když se tady roznese zpráva, že rostou, jsou hned po ránu houbaři po celém lese. A za hodinu mají košíky plné hřibů, křemenáčů a kozáků. Tak se nedivte, že teď zuříme,“ říká důchodce Ladislav Křikava, který v malebném lese u Kolína také rád houbaří.



Jestli to bude ale platit i za pár let, je otázka. Společnost České štěrkopísky by totiž chtěla zahájit v lesní osadě Jelen u Konárovic těžbu štěrkopísku, která má nahradit nedalekou pískovnu ve Veletově. To by znamenalo vykácení velké části vyhledávaného lesa.

Nahradí stromy náklaďáky?

Předběžná prognóza České geologické služby uvádí, že do šesti let skončí ve Středočeském kraji většina z téměř čtyřicítky současných pískoven a v příští dekádě už jich v regionu zůstane pouze pět.

„To by mělo naprosto katastrofální dopady na středočeské stavebnictví, které zažívá dlouhodobý boom zejména kvůli rezidenční výstavbě s vazbou na pražskou aglomeraci,“ tvrdí František Jampílek mladší ze společnosti České štěrkopísky.

Podle něj by s úbytkem pískoven paradoxně narostl i provoz nákladní dopravy. „Poptávka po stavebním materiálu totiž zůstane přinejmenším stejná, ale bude nutné ho přepravovat z větších vzdáleností za použití více aut. Otevření nového ložiska Týnec nad Labem – Jelen je tedy klíčové nejen kvůli udržení surovinové soběstačnosti na Kolínsku, ale také kvůli zachování rozumné intenzity nákladní dopravy v lokalitě,“ argumentuje Jampílek

Záměr těžařů, kteří plánují v Jelenu vykácet 116 hektarů lesa a téměř dvacet let zde těžit až 500 tisíc tun štěrkopísku ročně, je v současnosti ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Do konce září mohli obce, spolky i obyvatelé zasílat námitky na ministerstvo životního prostředí. A jeho úředníci se rozhodně nudit nebudou.

Proti záměru se totiž staví všechny vsi v okolí Jelenu a také kolínská radnice. „S plánovanou těžbou štěrkopísku v lesích mezi Kolínem a Týncem zásadně nesouhlasíme. Je to naše blízké okolí, které dobře známe, které máme rádi, a chceme za něj bojovat. Vnímáme řadu problémů, které by mohla těžba přinést; ať už je to vliv na lesní porosty v okolí, spodní vodu, nebo na dopravu,“ konstatuje starosta Kolína Michael Kašpar (STAN) a připomíná, že s potenciální těžbou nesouhlasí ani zastupitelé Kolína.

„Pro ochranu ovzduší a jeho kvalitu je funkce lesa důležitá. Přesto je v dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí uvedeno, že i po vykácení lesa je vliv záměru na kvalitu ovzduší nevýznamný. Stejně tak se nám nelíbí, že z hlediska dopravního řešení dokumentace staví na datech z předchozího celostátního sčítání provedeného v roce 2016. Za posledních pět let ale přitom došlo k dalšímu výraznému nárůstu dopravy,“ vypočítává Kašpar.

Prameny i cyklisté v ohrožení

Obce v okolí Jelena kritizují rovněž nedostatečný zoologický průzkum lokality, možný vliv plánované pískovny na migrační koridor zvěře i na hladiny podzemních vod. „Těžba písku by mohla mít za následek stržení pramenů a následné vysychání okolních dřevin,“ podotýká předseda Kolínského okrašlovacího spolku Josef Podnecký.

Les Jelen se nachází v katastru obce Konárovice, jejíž starostka se obává všech zmíněných hrozeb. „Naším lesem, který je oblíbeným cílem houbařů, vede zároveň cyklotrasa do sousedních Bělušic. Tu by plánovaný dobývací prostor zničil,“ zdůrazňuje starostka Konárovic Dana Jechová.

Odlišný názor zastávají zástupci firmy České štěrkopísky. „Z odborných posudků je zřejmé, že stávající les slouží k intenzivní těžbě dřeva, která potlačila jeho ekosystémové funkce. Odborníci přitom odhadují, že zde ročně odumře až patnáct procent dospělých stromů. Námi navržená rekultivace navíc počítá s opětovným zalesněním vytěženého území,“ doplňuje Petr Dušek, mluvčí společnosti České štěrkopísky. Ta k zahájení těžby potřebuje souhlas jak ministerstva životního prostředí, tak především báňského úřadu, který u nás povoluje hornické činnosti.