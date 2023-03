Z pražského nosorožce bude symbol boje. Vycpaninu odvezli, nahradila ji kostra

Vycpaninu posledního samce nosorožce bílého severního Sudána dnes ráno odvezli z Národního muzea v Praze do Dvora Králové, odkud následně poputuje do Keni v Africe. Tam se stane symbolem boje za záchranu biodiverzity. Na jeho místo byla v muzeu nainstalována jeho kostra. Řekl to ředitel Národního muzea Michal Lukeš.