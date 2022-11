Na Strakonické se staví nový jízdní pruh pro MHD, auta čekají v kolonách

Strakonická se rozšiřuje v úseku od nadjezdu mimoúrovňové křižovatky ulice Mezichuchelská po autobusovou zastávku PID Malá Chuchle.

Cílem prací, které začaly na konci července, je zajistit průběžný pruh vyhrazený pro autobus, taxi a městskou policii. Součástí projektu je také připojení objektu loděnice ČVUT na ulici Strakonická a možnost pokračovat směrem do centra i z centra na Zbraslav.

„Vydělají na tom úplně všichni. Cestující v MHD se přepraví rychleji do cíle. Lidé tak budou více motivovaní využít autobusovou dopravu. Řidičům aut se zase uvolní místo po lidech, co přesednou do autobusů,“ popsal v květnu tehdejší primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Stavba je rozdělena do několika etap tak, aby byl zajištěn co nejplynulejší provoz. Strakonická je tak po celou dobu směrem do centra průjezdná alespoň dvěma jízdními pruhy. V rámci úprav bude v místě rozšíření vybudována opěrná zeď.

Dnes začala 4. etapa oprav, která potrvá do 20. listopadu. Během ní je uzavřen střední jízdní pruh, poté bude do konce listopadu uzavřen levý jízdní pruh.

Web Technické správy komunikací hlavního města Prahy uvádí, že v dopravní špičce mají řidiči počítat se zdržením 10 až 30 minut.

Opravy se od začátku koordinují s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která skončila 17. října. Další práce začnou příští rok v březnu.