Výstavba metra D běží už rok, k propojení Pankráce a Olbrachtovy zbývá 60 metrů

K propojení stanic Pankrác a Olbrachtova zbývá prokopat pouhých 60 metrů tunelu. Jedná se o významný mezník první fáze projektu v jednom z nejsložitějších úseků, jenž vzniká pod taktovkou konsorcia firem Subterra, Hochtief a Strabag s rozpočtem plánovaným na 14,5 miliardy korun.

„Je to investice do budoucnosti pražské dopravy. Máme vyražených už 1,6 kilometru nových tunelů metra D. Celkem už bylo od zahájení výstavby vytěženo 67 848 metrů krychlových rubaniny a bylo použito 17 831 metrů krychlových betonu,“ řekl k průběhu stavby primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti).

Ten se dnes spolu s novináři vydal do tunelů a osobně se zúčastnil prohlídky i související demonstrace ražení tunelu směrem na Olbrachtovu. To je činnost, která se díky poddajné břidlici může provádět docela obyčejně a nenásilně pomocí bagru vybaveného malou lžící s trojicí zubů. Konkrétně v tomto úseku tedy není třeba horninu sbíjet ani rozpojovat prostřednictvím trhavin.

Bude-li průběh stavby nadále plynulý, měly by ražby na prvním úseku metra D probíhat ještě necelé tři roky - zhruba do přelomu let 2025 a 2026. Zahájení výstavby druhého úseku od stanice Olbrachtova po Nové Dvory lze očekávat už letos na podzim.

Úleva pro přetíženou Prahu

Plánovaná stavba nové linky pražského metra D povede z Depa Písnice až na Náměstí Míru. Náklady za celý projekt se v současné době odhadují na 97,79 miliardy korun.

Momentálně běží tendr na další etapu, která bude stát 25 miliard korun. Týká se třech nových stanic v úseku Olbrachtova - Nové Dvory. Jde o Nádraží Krč, Nemocnici Krč a Nové Dvory, přičemž samotná Olbrachtova se staví už nyní.

Realizace této trojice spolu s dalšími třemi kilometry tunelu by měla zabrat ještě nějakých šest let a vedení města si od ní slibuje, že výrazně uleví dopravě na jižní straně Prahy i přilehlému regionu jihovýchodně od metropole. Právě tato oblast zaznamenala v letech 2001 až 2014 výraznou urbanizaci a tím i související zvýšení počtu obyvatel.

Infocentrum pro zájemce

Unikátní stavební projekt, který je nezvykle megalomanský dokonce i na poměry smělé Prahy, zasahuje do životů tisíců Pražanů v oblasti. Ti se mohou kvůli narušenému životnímu komfortu či prosté zvědavosti pídit po informacích o aktuálním průběhu výstavby.

Zástupci hlavního město jsou si toho vědomi, a tak občanům v Neveklovské ulici v úterý otevírají Informační centrum pro veřejnost, kam budou zájemci moci přijít, načerpat nejčerstvější novinky a třeba si i popovídat s kvalifikovanými odborníky, kteří budou na místě k dispozici.

„Toto informační centrum má podpořit komunikaci s veřejností. Otevřené bude každou středu od 14:00 do 17:00,“ uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski. „Je tady obrazovka, kde bude možné promítat tématická videa, najdete tu vizualizace i podrobný plánek postupu stavby,“ dodal Witowski.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Několikrát jsme zaznamenal ve veřejném prostoru pochyby o tom, jestli se staví metro D. Ono je to zapeklité, protože stavby pod zemí nejsou na první pohled vidět. Proto jdeme v úterý obhlídnout, jak projekt největší infrastrukturní stavby poslední dekády pokračuje. Dám vědět! oblíbit odpovědět

Realizace krok za krokem

S ohledem na rozdílnou náročnost jednotlivých částí je mohutná výstavba metra D rozdělena do čtyř na sebe navazujících etap. Práce momentálně probíhají na nejnáročnějším úseku, jehož realizace potrvá dohromady až sedm a půl roku.

Jako poslední naopak vznikne nejjednodušší úsek, kde stavební práce zaberou pouze čtyři roky. V první etapě, označované jako I.D1a, postaví DPP a sdružení zhotovitelů úsek Pankrác D – Olbrachtova.

Následovat bude již zmíněný druhý úsek, označovaný jako I.D1b, Olbrachtova – Nové Dvory. Veřejnou zakázku na zhotovitele tohoto úseku DPP vyhlásí už za několik týdnů. Na tuto část naváže třetí úsek z Pankráce směrem do centra Prahy, tj. I.D3 Náměstí Bratří Synků – Náměstí Míru, s předpokladem zahájení na sklonku jara 2024.

Jako poslední bude na podzim 2025 zahájena výstavba úseku I.D2 Libuš – Depo Písnice, kde vzniknou tři stanice, mezistaniční traťové tunely a také samotné depo pro vlaky linky D. Dokončení a zprovoznění všech úseků je plánováno na podzim 2029.