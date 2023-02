Nová čtvrť u stanice metra D nabídne dva tisíce bytů i pracovní místa

Kde se také bude stavět Praha 7 Rozvojové území Bubny-Zátory, jeden z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů, by měl v budoucnu nabídnout bydlení pro 25 tisíc lidí v 11 tisících bytech. Jde o území, které leží mezi stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice. Na Vltavské by měla vyrůst i nová budova Vltavské filharmonie. Praha 5 V roce 2020 začala se stavbou nové čtvrti v oblasti smíchovského nádraží společnost Sekyra Group. Vzniknout zde má nové kancelářské, obchodní a rezidenční centrum. Na místě bývalého smíchovského nákladového nádraží by mělo najít bydlení až 3 300 lidí. Praha 3 Loni v září pražští radní schválili urbanistickou studii, podle které má v budoucnu vzniknout nová čtvrť v areálu Nákladového nádraží Žižkov. Podle studie má v nové čtvrti v budoucnu žít až 15 tisíc obyvatel, mají tam vzniknout parky a několik školských zařízení. Developer Central Group připravuje projekt Centrum Nového Žižkova v místě areálu bývalého Telecomu a na Jarově novou čtvrť s více než tisícem bytů. Praha 10 Podle urbanistické studie, kterou v roce 2019 schválilo zastupitelstvo Prahy 10, by v nezastavěné oblasti Bohdalce a Slatin v budoucnu měla vyrůst čtvrť pro 25 tisíc lidí. Praha 8 V sousedství Karlína a Libně probíhá kromě soukromých investic i několik městských projektů (například projekt Park Maniny). Developer Sekyra Group zde předloni v září začal s výstavbou nové čtvrti, plánuje postavit asi 3 200 bytů, osm administrativních budov a základní školu. V oblasti se již kromě Rohan City budují například projekty Nová Invalidovna. Loni Institut plánování a rozvoje (IPR) oznámil, že budoucí podobu Rohanského a Libeňského ostrova navrhnou čtyři mezinárodní týmy složené z ateliérů z Belgie, Nizozemska a ČR.