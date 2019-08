Rozšiřování rezervace vázne, ochránci se děsí utrácení divokých koní

„Šlo by o největší zbytečný masakr vzácných zvířat v Česku od doby, kdy byly v roce 1975 v zoologické zahradě ve Dvoře Králové vystříleny více než čtyři desítky žiraf přivezených Josefem Vágnerem z Afriky,“ prohlásil ředitel České krajiny Dalibor Dostál.

Ochranáři se podle něj snaží udělat vše pro to, aby se zvířata nemusela utrácet.

„Divocí koně a další velcí kopytníci zachránili svým působením v rezervaci stovky ohrožených živočichů a rostlin. Bylo by kruté, pokud by za to nyní měli zaplatit životem,“ uvedl.



Za situaci mohou podle ochranářů krajští úředníci, kteří od ledna připravují smlouvy o rozšíření rezervace. Ani po opakovaném posunu termínů však nejsou dokumenty hotové.

„Ve čtvrtek jsme proto s žádostí o pomoc oslovili středočeskou hejtmanku a také všechny členy rady Středočeského kraje. Věříme, že se rezervaci, která proslavila Českou republiku po celém světě, pokusí zachránit,“ dodal Dostál, podle kterého slíbil pomoc náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD).

Vyjádření Středočeského kraje k celé problematice redakce zjišťuje.

Ochranáři na projektu s krajem od počátku spolupracují. Ten ještě před vznikem rezervace v roce 2015 slíbil, že poskytne své pozemky v bývalém vojenském prostoru Milovice.

V té době krajské pozemky blokovala nájemní smlouva se společností Mladá RP, situaci se ale podařilo vyřešit a pozemky jsou volné. Podle České krajiny se termín podpisu smluv postupně odsouval, aktuální informace hovoří o tom, že se odkládá nejméně do konce letošního roku.

S rozšířením rezervace o další pozemky se podle ochranářů počítá od začátku. Je nutné kvůli spásání trav, díky kterému se do lokality vracejí ohrožené druhy bylin.

„Po několika letech plevelné trávy pastvu nezvládnou a jejich množství se skokově sníží. To je zcela v pořádku a právě k tomu podle plánu dochází. Jenomže podle původních příslibů měla mít zvířata již dávno k dispozici další plochy,“ řekl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice vznikla v roce 2015 na dvou pastvinách u Milovic a Benátek nad Jizerou. Se dvěma stády divokých koní ji obývají zubři a zpětně šlechtění pratuři. Rezervace je podle ochranářů prvním místem na světě, kde spolu žijí všechny tři druhy původních velkých evropských kopytníků.