Mladíci posilnění alkoholem zapálili na Žižkově sklad i chráněnou budovu

„Z neděle na pondělí skupinka úmyslně zapálila kontejnerová stání, okrasné stromy, skladové prostory nábytkové firmy a nakonec i památkově chráněnou budovu na Žižkově,“ popsala policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Jen díky včasným zásahům hasičů se žádný z požárů nerozšířil, nicméně škoda, kterou žháři způsobili, dosahuje částky až osm set tisíc korun.

Kriminalisté šetřením zjistili, že se na místě vždy vyskytovala skupina tří až čtyř lidí. Už sedm hodin po posledním zapálení objektu je však všechny zadrželi. „Vzhledem k intenzitě žhářských útoků, zjištění, že k založení některých požárů pachatelé použili zakázanou pyrotechniku, se jejich zadržení neobešlo bez užití donucovacích prostředků,“ doplnila mluvčí.

Skupinka čtyř mladíků ve věku od sedmnácti do třiadvaceti let se seznámila na sociální síti. Po požití alkoholu a drog se mladíci vydali na noční výlet po Žižkově, při kterém nejstarší z nich zapaloval téměř vše, co mu zrovna přišlo pod nos. Ostatní jej následovali, ale přímo zapalovaní se nijak neúčastnili. Muž se ke všem založeným požárům doznal. Navíc ho usvědčil i jeho telefon, protože si své „umění“ sám dokumentoval.

Komisař služby kriminální policie sdělil podezřelému obvinění pro trestné činy poškození cizí věci a výtržnictví. Obviněnému, který je z rozhodnutí státního zástupce stíhán na svobodě tak hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.