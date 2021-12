U D1 vyrostla designová Pumpa, dobije elektromobily a odcloní hluk

Pumpa v sobě kombinuje dva plnohodnotné projekty a už na první pohled je zřejmé, že se výrazně liší od těch, které řidiči míjí na každém kroku.

Při stavbě byl kladen důraz na architektonickou podobu a designové zpracování exteriéru i interiéru. Za projektem stojí ateliér A32 - architekt Ivan Kolář se svými spolupracovníky.

Podle investora je Pumpa první designovou čerpací stanicí v České republice, navíc plní funkci protihlukové bariéry pro rezidenční zástavbu v Průhonicích.

„Původním zadáním bylo vytvoření čerpací stanice, která bude umístěna u běžné protihlukové stěny. Chtěli jsme ale přijít s řešením vstřícnějším k okolí. Navrhli jsme proto víceúčelový objekt, který splňuje původní podmínky, zároveň ale své okolí obohacuje a je otevřen nejen k dálnici, ale i k obci. Chtěli jsme ukázat, že i takovou v podstatě běžnou stavbu, jako je benzinová pumpa s restaurací, je možné pojmout jinak,“ popisuje Ivan Kolář.

„Měli jsme v úmyslu, aby lidé zapomněli, že jsou u dálnice, a aby si v příjemném prostředí sedli, dobře se najedli a mezitím třeba dobili svůj elektromobil,“ dodal za investora, společnost Imoba, člen představenstva František Šlingr.

Pumpa se se svými deseti dobíjecími stanicemi se stala největším dobíjecím místem na dálnici D1. Stanice jsou provozovány Skupinou ČEZ a šest z nich garantuje příkon 50 kW a čtyři dokonce 180 kW.

Do Pumpy se dá vstoupit také z druhé strany, a to od průhonické zástavby. V takovém případě host vejde do restaurace, která obsahuje celkem 119 míst k sezení.

„Zároveň jsme ale chtěli vybudovat plnohodnotnou restauraci, kam si zajdou na dobré jídlo lidé z přilehlých Průhonic a blízkého okolí. Jsou to dva koncepty propojené do jednoho,“ vysvětluje Šlingr.

Prostor restaurace je laděný do zelené barvy, díky níž hosté snadno zapomenou, že se nachází pouhých pár metrů od nejrušnější dálnice v České republice.

Restaurace je rozdělena na obědovou část a grill bar, v němž jsou po celý den k dostání masa a jiné grilované pokrmy. Součástí objektu je i vlastní pekárna, která po celý den zásobuje Fresh Bar čerstvým pečivem.