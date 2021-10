Soud snížil tresty matce se synem, kteří podvedli stovky dlužníků

Dvojice slibovala důvěřivým dlužníkům, že vyřeší jejich problémy, ve skutečnosti je ale ještě více zadlužili. Vyučený zahradník a samozvaný finanční poradce Vaněk se u hlavního líčení hájil tím, že chtěl lidem pomoct a dosáhnout toho, aby spláceli všem věřitelům pravidelně, a to alespoň po malých částkách.

Pražský vrchní soud částečně vyhověl odvoláním obžalovaných i státního zástupce, který rovněž poukazoval na to, že původní šestiletý trest pro Vaňka a čtyřleté vězení pro jeho matku, jsou nepřiměřeně přísné.



Podle předsedkyně senátu Kateřiny Jonákové zasluhovala dvojice mírnější tresty zejména kvůli loňské změně trestního zákoníku, která zvýšila hranice škody pro trestní stíhání. Senát přihlédl také k dosavadnímu životu obžalovaných a době, která uplynula od trestné činnosti.

Vinu Vaňkových však podle Jonákové středočeský krajský soud v hlavním líčení jasně prokázal.



„Obžalovaný vymyslel naprosto nesmyslnou záležitost,“ prohlásila soudkyně. Svým klientům sliboval snížení dluhů, ve skutečnosti však peníze pouze přeposílal z účtu na účet. Roli v podvodech měla i jeho matka. „Její činnost lze laicky nazvat jako činnost bílého koně,“ uvedla předsedkyně senátu. Žena zajistila synovi zázemí a podepisovala listiny.

Vaňkovi podvedli podle soudu téměř 470 lidí. Vaněk a jeho matka Jarmila slibovali lidem v dluhové spirále vypořádání jejich dluhů. Klienty získávali v letech 2009 až 2014 mimo jiné prostřednictvím letáčků a inzerátů v denících Blesk a Aha.



Odeslali jim k podpisu mandátní smlouvu a další listiny s plnou mocí a přislíbili jim, že budou jejich jménem jednat o snížení dluhů, případně o snížení splátek. Přijímali od nich peníze pro věřitele, většinu si však ponechávali.

Vaněk dříve vypověděl, že si u každého klienta účtoval měsíční paušál 600 až 800 korun. Většina z těchto peněz šla podle něj na provoz poděbradské kanceláře a administrativní úkony, takže si měsíčně vydělal deset až patnáct tisíc korun. Stejné peníze údajně dostávala i jeho matka. Dále uvedl, že klientů měl přes sedm tisíc.



Vaňkovi, kteří požadovali zproštění obžaloby, v odvolání argumentovali také tím, že klienty cíleně nevyhledávali, ale pomáhali těm, kteří je sami oslovili.



„Ano, lidé je kontaktovali sami, ale na základě toho, co dělali obžalovaní,“ odmítla jejich tvrzení Jonáková. Syn s matkou podle ní nejen rozesílali letáčky a vydávali inzeráty, ale i některé klienty sami obeslali s nabídkami finančního poradenství.

Kriminalisté původně vyčíslili škodu na 5,4 milionu korun a dvojici hrozil trest pět až deset let vězení. Po snížení trestní sazby i vyčíslené škody čelili sazbě od dvou do osmi let za mřížemi.