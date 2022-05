Kvůli opravě Barrandovského mostu posílí MHD, dálniční objížďka bude zdarma

„Žádná linka pražské integrované dopravy nepotřebuje objízdnou trasu, všechny budou projíždět přes most jako dosud,“ tvrdí Martin Šubrt, náměstek ředitele organizátora pražské integrované dopravy Ropid.

Že budou autobusy stát ve stejných kolonách jako auta, se neobává. „Pokud jde o ovlivnění MHD, tak doufáme, že kromě mimořádných nehod nebude příliš závažné,“ doplňuje Šubrt.

Autobusy

Během rekonstrukce budou na mostě v každém směru tři jízdní pruhy, proto zůstanou v provozu i všechny linky, které přes něj projíždějí - 118, 170, 190, 196 a 197. Pro jejich plynulejší příjezd k mostu Praha prodloužila vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy do Jeremenkovy, Vrbovy, Modřanské a v ulici Ke Krči.

Autobusová linka 125, která jezdí po Jižní spojce, bude o pracovních dnech od šesti do 20 hodin rozdělena na dvě.

„Na Jižní spojce totiž nebylo možné pruhy pro autobusy vyhradit,“ uvádí Adam Scheinherr (Praha sobě), náměstek primátora pro dopravu.

Spoje linky 125 budou jezdit na zkrácené trase Háje – Sídliště Petrovice – Skalka a v úseku Jižní Město – Háje – Smíchovské nádraží DPP zavede linku X125. „Nechceme přenášet případná zpoždění z okolí Barrandovského mostu do úseku mezi Háji, Petrovicemi a Skalkou,“ vysvětluje Scheinherr.

Tramvaje

Pro lepší spojení Braníka a Smíchova posílí dopravní podnik (DPP) linku 21, bude jezdit častěji a bude mít dva vagony místo současného jednoho.

„Pojede v pracovních dnech v době od 6 do 20 hodin po trase Sídliště Modřany – Nádraží Braník – Palackého náměstí – Anděl – Smíchovské nádraží,“ sděluje mluvčí DPP Daniel Šabík. Interval bude osm až deset minut.

Cestujícím z oblasti Novodvorské, Lhotky a Kamýku, kteří doposud jezdili autobusy na Smíchovské nádraží, kde přestupovali na metro, doporučuje vedení Prahy přestoupit v Braníku na zastávce Přístaviště na tramvaje 2, 3, 17 nebo 21 do centra a následně na Palackého náměstí přestoupit na metro.

Posílené tramvajové spojení během opravy Barrandovského mostu

„Pro usnadnění cest do severní části města je připraveno prodloužení všech spojů linky 17 ze zastávky Výstaviště do zastávky Vozovna Kobylisy,“ informuje Ropid. I tato linka jezdí ve špičkách každých osm, mimo ně každých 10 minut.

Metro, přívoz, vlak

Část cestujících po metropoli přesedne podle dopravních organizátorů na metro. To však posíleno nebude. „Po pandemii nám v metru každý den stále chybí okolo dvou set tisíc lidí oproti období před koronavirem. Očekáváme, že se teď dostaneme maximálně na stejná čísla jako v roce 2019,“ uvádí za Ropid Martin Šubrt.

K lepšímu cestování má pomoci také přívoz P3 mezi Dvorci a Lihovarem, který bude nově v ranní špičce v provozu v desetiminutových intervalech. Ten pojme za jednu plavbu celkem 12 lidí. Pro představu: nejnovější tramvaje mají kapacitu až dvě stovky pasažérů.

Od pondělí bude v pracovní dny posílen také provoz vlaků mezi stanicemi Praha–Zbraslav a Praha–Braník. Ranní a odpolední intervaly budou zkráceny z 30 na 15 minut.

Objízdná „dálnice“ je zdarma

Řidičům aut magistrát doporučuje využít vyznačenou objízdnou trasu po Pražském okruhu ve směru k ulici K Barrandovu nebo v opačném směru přejet řeku po Lahovickém mostě na Pražském okruhu u Zbraslavi a dále do města zamířit buď sjezdem v Písnici a ulicí Libušská, či sjezdem na Vestec, popřípadě až k dálnici D1 a odtud zamířit zpět do centra po ulici 5. května.

„Po dobu rekonstrukce se také na placené úseky objízdných tras vztahuje výjimka. Řidiči mohou tyto úseky použít bez omezení i bez dálniční známky a nebude jim hrozit pokuta,“ dodal Scheinherr. To se týká dálnice D0, tedy Pražského okruhu.

Další objízdnou možností je nová vratná rampa, která je u bývalého smíchovského lihovaru. Řidiči jedoucí od jihozápadu (Příbrami, Zbraslavi, Chuchle) nejdříve rekonstruovaný most podjedou a těsně před křižovatkou u lihovaru se podle dopravního značení otočí do směru přes Vltavu a najedou na Barrandovský most v opačném směru.