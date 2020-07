Škody po požáru v Museu Kampa by měla řešit Praha, říká Pospíšil

„Pokud bychom v zastupitelstvu takovou otázku řešili, hlasování bych se určitě zdržel. Jsem v těchto věcech hodně opatrný. Když se teď rozhodovalo o tom, že všechny kulturní instituce v Praze dostanou navýšený grant o 20 %, tak jsem nahlásil na zastupitelstvu, že hlasovat nebudu,“ ujišťuje Pospíšil.

Dodává, že v muzeu jen chtějí, aby Praha opravila svůj majetek. Opakovaně navíc podotýká, že požár založil svou neopatrností zřejmě pracovník poslaný a najatý magistrátem. Oheň napáchal podle prvotních odhadů na zařízení škody za nižší desítky milionů. Škody na uměleckých dílech se zatím stále vyhodnocují.

Budova, ve které muzeum sídlí, patří městu a ono je tedy jejím správcem. Meda Mládková, potažmo Nadace Sovovy mlýny dostala od magistrátu jen ke stoletému bezplatnému užívání. Výměnou za to darovala Praze své umělecké sbírky.

„Má funkce v čele muzea je naprosto čestná, nemám z toho žádné peníze. Před pěti lety jsem Medě Mládkové slíbil, že se o muzeum budu starat do konce života zdarma. Museu Kampa sloužím ve svém volném čase, dělám to pro českou kulturu. Myslím, že je správné, aby situaci město řešilo,“ uzavírá Pospíšil.

Na to, jestli v Pospíšilově požadavku nelze do jisté míry spatřovat střet zájmů se redakce ptala i advokáta Jakuba Štílce. Ten k tomu uvedl, že by se z jeho pohledu šéf správní rady nadace a zároveň pražský zastupitel rozhodně měl z hlasování o případné podpoře pro muzeum vyloučit. „Považoval bych to za správné a transparentní,“ řekl Štílec.

Podotkl také, že za střet zájmu se obecně považuje situace, kdy okolnosti byť jen nasvědčují tomu, že by podíl příslušné osoby na projednávání a rozhodování určité záležitosti, mohl pro tuto osobu či osobu (i právnickou), kterou zastupuje, znamenat určitou výhodu.