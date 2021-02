Za největší sérií krádeží v šatnách stál lesbický trojúhelník s policistkou

K Obvodnímu soudu pro Prahu 3 přišly všechny tři obžalované ženy – dvaapadesátiletá expolicistka Monika Müllerová, sedmatřicetiletá Barbora Szeligová a o dva roky starší Monika Pechočová – maskované buď parukou, čepicí nebo papírovými deskami. „Vůbec jsem je nepoznal,“ prozradil na chodbě obhájce jedné z nich.

Množství paruk měnily a používaly i při krádežích v šatnách fitcenter. Tipovaly si sportoviště, kam chodila movitá klientela. Kradly od září 2014 do května 2017 a to po celém Česku – v Písku, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Brně a zejména v Praze.



Ženy kradly někdy ve dvojici, jindy do „fitka“ přišla jen jedna z nich. Do zamčených skříněk se uměly dostat bez použití násilí i s jeho pomocí. Posloužil k tomu třeba šroubovák. Braly hotovost, hodinky, šperky, značkové věci, platební karty i stravenky. Škoda podle obžaloby přesáhla půl milionu korun.



Pražská policistka Müllerová pak ještě v systému nezákonně zjišťovala, v jaké fázi je vyšetřování těchto případů a zda už nejsou v hledáčku kriminalistů. U soudu prohlásila, že se do trestné činnosti zapojila z nešťastné lásky.



„S dotyčným člověkem (spoluobžalovanou Barborou Szeligovou, pozn. red.) jsem žila, měla jsem ho strašně moc ráda. Pak už jsem byla psychicky vyčerpaná z toho, že ten člověk si našel někoho jiného (spoluobžalovanou Moniku Pechočovou, pozn. red.) a nechtěla jsem toho člověka ztratit. Tak jsem dělala, co jsem dělala mimo zákon. V tu dobu jsem si neuvědomovala důsledky. Lituji svého jednání, jednala bych jinak, ale bohužel čas vrátit nelze,“ řekla Müllerová. Od policie ji propustili. Teď pracuje jako průvodčí.



„Dělala jsem to čistě pro peníze. Nikdo mě k tomu nikdy nepřemlouval. Byla tam vidina lepšího života, což mě teď samozřejmě velmi mrzí. Bylo to špatné rozhodnutí. Za ty čtyři roky (dopadeny byly na jaře 2017, pozn. red.) se snažím vést řádný život, chodím do práce, starám se o nevlastního syna, dokončila jsem bakalářské studium,“ hájila se Szeligová.

„Byla to obrovská životní chyba. Nevím, co mě přivedlo k tomu lidem takhle ublížit. Byla jsem vychovaná ve slušné rodině. Všechny jsme viděly to, že se můžeme mít lépe, tak jsme se asi nedokázaly zastavit,“ vypověděla poslední z trojice Pechočová.

Ženy se v rozsahu podané obžaloby doznaly a přislíbily, že uhradí škodu. Část odcizených věcí našli policisté v bytě, který sdílely Szeligová a Pechočová. Státní zástupce Michal Muravský žádal pro stíhanou trojici podmíněné tresty. Soud mu vyhověl.

Müllerová se Szeligovou dostaly 30 měsíců vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu 4 let. Bývalá policistka navíc nesmí pět let pracovat v bezpečnostních sborech.



Pechočová odešla od soudu s tříletou podmínkou a pětiletým odkladem, do trestu se jí započítalo jedno předchozí odsouzení. Ženám hrozilo od jednoho do pěti let vězení.



Samosoudkyně Lenka Hájková přihlédla například k tomu, že od spáchání trestné činnosti uplynula delší doba. Ženám pomohla i loňská novela trestního zákoníku, která posunula hranici škody na dvojnásobek. Do října se například za značnou škodu považovala částka nad půl milionu, nyní je to nad milion.



Řada poškozených lidí dostala svoje věci zpět. Několika dalším mají zlodějky zaslat finanční náhradu. Rozsudek je pravomocný, všechny tři ženy i státní zástupce se vzdaly práva na odvolání.