Nesvéprávný muž zavolal záchranku kvůli strupu, při ošetření vytáhl zbraň

Záchranáři jeli původně do Kozojed na Praze-východ k muži, který měl mít bolesti v noze. Podle informací iDNES.cz se ale ukázalo, že měl muž jen stržený strup.



Dožadoval se převozu do nemocnice, ale to záchranáři nepovažovali za nutné a snažili se mu to vysvětlit.

„Po výzvě k předložení osobních dokladů, které záchranáři běžně vyžadují, muž vytáhl zbraň v pouzdře a položil ji na stůl. Posádka se zalekla a vrátila se zpět do sanitního vozu, odkud zavolala policii,“ popsala mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová.



Policisté na místě zjistili, že se jedná o dvaapadesátiletého muže zbaveného svéprávnosti, který měl na stole položenou plynovou pistoli.

„Muž nikomu slovně nevyhrožoval, ani na nikoho zbraní nemířil. Zbraň jsme zajistili a předali opatrovníkovi. U muže byla také provedena dechová zkouška na alkohol, která byla pozitivní. Nyní prověřujeme, jak se muž ke zbrani dostal a kdo je jejím vlastníkem,“ uvedla k případu mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.