Název ulice u ruské ambasády bude Ukrajinských hrdinů, Praha přejmenuje i most

Změnu již dříve navrhlo zastupitelstvo Prahy 6, zastupitelé hlavního města nápad při zasedání v noci na pátek podpořili a pověřili městskou radu, aby pojmenování schválila.

Radní Jan Chabr (TOP 09) uvedl, že návrh ve středu podpořila místopisná komise magistrátu, na jejíž doporučení radní názvy ulic a veřejných prostranství schvalují.

Změna nebude znamenat komplikaci pro obyvatele, protože v části ulice u náměstí Borise Němcova nikdo nebydlí. „V daném území nesídlí žádná fyzická osoba, která by si musela měnit občanský průkaz, ani zde není zapsáno sídlo žádné právnické osoby vyjma Ruské federace,“ řekl radní.

Praha 6 @Praha6 Zastupitelstvo @PrahaEU podpořilo šestkový návrh na přejmenování dvou míst. Korunovační ul. se na území #praha6 přejmenuje na ul. Ukrajinských hrdinů. Blízký most ponese jméno ukrajinského vojáka Vitalije Skakuna, jenž položil život při obraně města Cherson. #StandWithUkraine️

Alespoň dočasně v souvislosti s válkou na Ukrajině přejmenovala jednu ze svých ulic také Praha 22. Jak uvedla její mluvčí Veronika Blažková, radní městské části rozhodli o dočasném přelepení cedulí v ulici Přátelství na Česko-ukrajinské přátelství.

„Název naší hlavní ulice v Uhříněvsi odkazuje na přátelství mezi Československem a Sovětským svazem. Je symbolické, že právě nyní mu dáme jiný význam,“ uvedl k tomu radní Štěpána Zmátlo (KDU-ČSL).

Pojmenování či přejmenování veřejných prostranství v Praze schvaluje městská rada. Podněty může podávat kdokoliv. Návrhy nejprve projednává radnice příslušné městské části. Po schválení jejím vedením je postoupen magistrátní místopisné komisi. Pokud s ním souhlasí, následně jej projednají pražští radní. Pojmenování veřejných prostranství nesmí být podle zákona po nikom žijícím.

Škola po Rusech má sloužit ukrajinským dětem

Vedení Prahy chce nyní také vyzvat vládu, aby připravila zákon, podle něhož bude možné omezit vlastnické právo Ruska k budově bývalé školy na Krupkově náměstí v Bubenči.

Opoziční zastupitel a místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS), který návrh pražským zastupitelům předložil, řekl, že na budovu se nevztahuje diplomatická ochrana. „Bylo by velmi špatné nechat školu prázdnou a nepoužívat ji,“ uvedl.

Podle Stárka a starosty Prahy 6 a poslance Ondřeje Koláře (TOP 09) by měl stát vložit budovu do majetku hlavního města, které by ji svěřilo do správy Praze 6. Vznikla by zde škola pro ukrajinské děti, která by fungovala minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu.

Ministerstvo zahraničí už minulý týden upozornilo, že po jakýchkoli aktivních krocích vůči ruskému majetku v České republice by nepochybně následovaly reciproční kroky vůči českému majetku na území Ruska. Kolář na jednání zastupitelů řekl, že radnice si nechala vypracovat právní návrh dalšího postupu. Konkrétní kroky nesdělil.

Vyučující, kteří v ruské škole působili, museli zemi opustit po diplomatické roztržce mezi ČR a Ruskem, která byla vyústěním zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb.