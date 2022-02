Praha 6 chce změnit kus ulice na Ukrajinských hrdinů. Ten, kde sídlí Rusové

„Odsouhlasili jsme žádost na přejmenování části Korunovační ulice podél ruské ambasády na ‚Ukrajinských hrdinů‘ a most nad železnicí mezi Prahou 6 a Prahou 7 na ‚Most Vitalije Skakuna‘. Sláva Ukrajině!,“ napsal v pondělí na Twitteru starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, podle kterého je už dopis primátorovi na cestě.

Název Ukrajinských hrdinů by ulice po změně nesla v úseku od katastrálního vymezení Prahy 6 a ulice Korunovační po křižovatku ulic Na Zátoce a Pod Kaštany. Změna adresy se bude týkat dvou budov: Ruské ambasády a konzulátu Saudské Arábie.

Most Vitalije Skakuna se pak nachází přímo v nově pojmenované ulici Ukrajinských hrdinů. Skakun byl ukrajinský voják, který vyhodil do povětří strategický most, aby zastavil postup kolony ruských vojáků. Za hrdinský čin zaplatil svým životem.

„Nedávno Praha přejmenovala jinou ulici na Borise Němcova, kvůli čemuž Rusové změnili adresu,teď si budou moci vybrat jen z těchto dvou,“ tweetoval jeden z pražských zastupitelů Ondřej Prokop.

Praha 6 na pondělním zasedání také vypověděla partnerství s ruským Petrohradem.

Ukrajinci jezdí MHD zdarma

Nově je pro Ukrajince zdarma pražská městská hromadná doprava, informoval na Twitteru Adam Scheinherr.

Adam Scheinherr @Adam_Scheinherr Lidé s ukrajinským pasem nebo občankou budou mít s okamžitou platností zdarma MHD v @PIDoficialni. První týdny se stačí při kontrole prokázat dokumenty. Pak budeme muset vymyslet nějaký lépe kontrolovatelný systém, ale na nic nečekáme. Chci jim co nejvíc usnadnit pohyb po Praze. oblíbit odpovědět

„První týdny se stačí při kontrole prokázat dokumenty. Pak budeme muset vymyslet nějaký lépe kontrolovatelný systém, ale na nic nečekáme. Chci jim co nejvíc usnadnit pohyb po Praze,“ napsal.

Středočeský kraj vypověděl spolupráce

Mimo Prahy 6 ukončil veškerou spolupráci s ruskými regiony také Středočeský kraj. Ten zároveň uvolnil deset milionů korun na humanitární pomoc Ukrajině, peníze pošle přímo na účet zřízený velvyslanectvím Ukrajiny v Česku, rozhodli jednomyslně středočeští zastupitelé.

Kraj se v minulosti dohodl na spolupráci s Moskevskou a Astrachaňskou oblastí. Vypovězení memorand podpořila i opozice, stejně jako humanitární pomoc Ukrajině.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) i předseda opozičního klubu ANO Martin Herman uvedli, že memoranda uzavřená s regiony Ruské federace nebyla v poslední době aktivně naplňována. Pecková upřesnila, že zastupitelé v roce 2005 schválili dohodu o spolupráci s Moskevskou oblastní dumou, která byla v tomtéž roce podepsána na dobu neurčitou.

„Musím ale říct, že originál s podpisem jsme nenašli,“ uvedla. Další smlouvu, s Astrachaňskou oblastí, zastupitelé schválili v roce 2012 a byla podepsána na pět let s automatickým prodloužením. Poslední smlouva je z roku 2010, ale jde jen o usnesení rady kraje. Hejtmanství se v ní zavazuje ke spolupráci s vládou Moskevské oblasti, samotné memorandum však podle Peckové zřejmě nebylo uzavřeno. „Nicméně s ohledem na současnou situaci je vhodné, aby se k tomu zastupitelstvo vyjádřilo také,“ dodala.