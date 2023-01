Soud snížil trest řidičce, která opilá usmrtila policistu. Odsedí si 10 let

„Zapříčinila nehodu, při níž jeden člověk zemřel, dva další se zranili a celkem ohrozila nejméně 18 lidí. Vystupňovaný afekt vedl ke ztrátě zábran, nacházela se pod silným vlivem alkoholu,“ zdůvodnila mimo jiné v úterním rozhodnutí předsedkyně senátu Michaela Pařízková. Verdikt vrchního soudu je pravomocný.

Vrchní soud objasnil i výši trestu. „Jedná se o nesmírnou tragédii, soud se musí při stanovení výměry viny a trestu oprostit od všech emocí. Při argumentaci o přitěžujících a polehčujících okolnostech máme za to, že u obžalované převažují polehčující okolnosti,“ řekla soudkyně.

Nehody lituje

Mezi ony polehčující faktory náleží lítost, dosavadní beztrestnost i snaha nahradit škodu poškozeným. Soudkyně při zdůvodnění rozhodnutí o vině a trestu citovala také rozsudky, které se týkaly podobných věcí. „Trest 10 let považujeme za dostačující,“ shrnuje rozsudek vrchního soudu.

V kauze vážné nehody v první instanci rozhodl už v září loňského roku senát Městského soudu v Praze. Ten obžalovanou uznal vinnou z obecného ohrožení a poslal ji na 13 let za mříže. Obhajoba verdikt napadla a podala odvolání k vrchnímu soudu, uspěla ale jen částečně.

„Nebyl prokázán úmysl. U mé klientky došlo k tenzi. Byly tam emoce, posílené vztekem na manžela. Následek se ale stal, svého činu lituje,“ řekl mimo jiné její advokát Pavel Kroupa. Ten si stěžoval i na postup prvního obhájce, který Jitku Rudovičovou zastupoval. V závěrečném vystoupení poté navrhl původní rozsudek zrušit.

7. září 2022

„Při jeho vynesení rozhodovaly emoce. Z pohledu obžalované je nepřiměřeně přísný,“ argumentoval advokát.

Podle něj je na místě odsoudit jeho klientku nanejvýš za obecné ohrožení z nedbalosti anebo opilství. Sazba je v těchto případech od tří do deseti let. Trest by podle obhájce měl padnout při samé spodní hranici sazby či pod ní.

Naopak žalobkyně žádala potvrzení původního rozsudku tak, jak padl u Městského soudu v Praze.

„Trest v polovině sazby je sice citelný, ale s ohledem na okolnosti případu je však třeba společnost chránit před takovými pachateli,“ sdělila státní zástupkyně Zdeňka Šebestíková.

Lituji toho, tak lze shrnout dnešní závěrečné vystoupení Jitky Rudovičové. „Chci se omluvit všem poškozeným. Přála bych si vrátit čas, ale to bohužel nemohu,“ řekla obžalovaná v posledním slově soudcům.

Smrtelný střet

Tragická nehoda se stala 5. července 2020 večer na magistrále v Praze 4. Ještě před tragickou kolizí opilá obžalovaná svým mercedesem nabourala zaparkované auto, ale od nehody ujela a pokračovala dále více než kilometr do fatálního střetu.

V rychlosti až 150 km/h narazila do hlídkové Škody Octavia ostravských policistů, kteří se vraceli ze služební cesty. Její vůz škodovku odhodil na kraj silnice, odtud se odrazila a poté otočila. Pasažér na zadní sedačce utrpěl těžká poranění mozku, hrudníku a řady dalších orgánů.

Následkům série těžkých poranění třiatřicetiletý příslušník policie záhy podlehl. Šofér octavie z kolize vyvázl mimo jiné s otřesem mozku, tříštivou zlomeninou a dalšími zdravotními komplikacemi. Spolujezdkyně na pravém předním sedadle také utrpěla vážná poranění.

Rudovičová po nehodě nadýchala přes dvě promile. V jejím těle byly podle znalců také stopové zbytky kokainu. U soudu uvedla, že většinu dění si nepamatuje. Drama podle obžalované v inkriminovaný den rozjela hádka s manželem.