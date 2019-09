VIDEO: Tři centimetry místa kolem náklaďáku. Hasiči někdy musí auto odnést

Při nedávné akci hasiči předvedli, jak je těžké s technikou projet sídlištěm v Řepích, které je auty přeplněné. Kdyby doopravdy hořelo v panelových domech, automobilový žebřík by se k uvězněným lidem nedostal.

„Na levé straně jsem měl od parkujícího auta asi tři centimetry, na pravé straně dva centimetry,“ popsal řidič hasičského náklaďáku se žebříkem Jiří Čapek. Projet kolem aut zaparkovaných po obou stranách kruhového objezdu nešlo ani s „navigátorem“ venku.

Když už se povede hasičskému žebříku dostat až k panelovému domu, nastává další problém. Auta tam totiž parkují v několika řadách, takže není možné plně roztáhnout podpěry, které brání převrácení vozidla s vysunutým žebříkem.

„V takovém případě to software v autě přepočítá tak, že nám dovolí vysunout žebřík maximálně do čtvrtého patra budovy,“ vysvětlil hasič Hynek Černý. Přitom maximální dosah žebříku je třicet metrů. Jenže čím dál stojí vozidlo od domu a čím méně může vysunout podpěry, tím méně dosáhne do výšky.

Vždyť jsem přišel za pár minut, hájil se řidič

Zkoušku průjezdnosti sídlištními ulicemi sledovali s menším rozčarováním i lidé z přilehlých domů. A nadšení z toho nebyli.

„No neprojedou tady, já to vím, ale kde chcete parkovat? Nechápu to cvičení, co to má význam,“ postěžoval si jeden z obyvatel sídliště.

Další pak přiběhl narychlo přeparkovat vůz, který bránil ve vysunutí podpěr hasičského žebříku.

„Byl jsem tady za tři minuty, co mi zavolali, a hned odjíždím. Takže si myslím, že to takový problém není,“ míní další muž ze sídliště.

Jenže i ony tři minuty mohou být podle hasičů problém. „Když půjde o ostrý zásah a budeme mít na komunikaci natažené hadice plné vody, většinou už nepůjde řidičům přeparkovat. To už bude pozdě,“ vysvětlil Černý.

Jedno auto na obyvatele

Že je problém zaparkovat, není nic nového. Podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky ale ani to neopravňuje řidiče k tomu, aby parkovali tam, kde nemají. „Jednou se totiž může stát, že pojedeme na pomoc jim a nedostaneme se tam včas,“ vysvětlil Kavka.

Zatímco v 70. letech připadalo podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra na tisíc Čechoslováků zhruba sto aut, dnes je přímo v Praze poměr skoro tisíc aut na tisíc obyvatel. Je tak jasné, že na sídlištích nikdy nebude možné, aby každý zaparkoval před svým domem. Podle řidičů chybí nová místa i parkovací domy.

„Co se týče výstavby speciálních parkovacích domů pro rezidenty, je to principiálně stejné jako se zaváděním zón placeného stání. Magistrát může městské části projekčně a finančně pomoci, ale je nutné, aby konkrétní projekt, vytipovaný pozemek nebo vyjednávání s majiteli pozemků bylo v režii konkrétní radnice. Je na starostech, aby si určili, kde parkovací dům pro místní chtějí a proč,“ uvedl Scheinherr.

Jenže na většině pražských sídlišť už není kde postavit pár nových parkovacích míst, natož rovnou celé parkovací domy. Výjimek se najde jen pár.

„Lze zmínit například parkovací dům Dědina na Praze 6, kde budujeme rezidenční parkování na křižovatce ulic Drnovská a Vlastina. Vznikne tam parkovací dům, na který má magistrát s Prahou 6 smlouvu o společném zadání. Momentálně jsme ve fázi přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí,“ uvedl Scheinherr.

Podobné to bude i na Petržílkově, kde se čeká na stavební povolení a stavět by se mohlo začít na jaře příštího roku.

Otázkou zůstává, jak moc se bude chtít lidem z panelových domů parkovat tak daleko od svým bytů. Mnohdy totiž brání průjezdu ulicí auta, jejichž řidiči se prostě nechtějí namáhat chodit daleko.