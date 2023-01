Kriminalisté hledají dva muže, kteří při fotbalovém utkání napadli policisty

První z útočníků ve věku 20–25 let kopl jednoho ze zakročujících policistů do břicha, druhý útočník ve věku 50–55 let udeřil dalšího z policistů pěstí do oblasti hlavy.

Kriminalisté začali po obou mužích ihned po zákroku pátrat, ale zatím se je využitím všech operativně pátracích prostředků vypátrat nepodařilo. Žádají proto širokou veřejnost o pomoc.

Mladší útočník je štíhlé postavy, vysoký asi 180 centimentrů a má tmavě hnědé vlasy s upravenou pěšinkou.

Druhý je menší postavy, vysoký přibližně 175 centimetrů. Má světlé vlasy s částečnou pleší.

„Pokud tyto muže na přiložených fotografiích poznáváte, nebo máte jakékoliv informace o jejich pohybu, kontaktujte prosím linku 158,“ vyzval mluvčí policie Richard Hrdina.

Oběma podezřelým hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin násilí proti úřední osobě až čtyři roky za mřížemi.