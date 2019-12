Dobrovolníci pomáhají handicapovaným i nemocným. Léčí je také zpěvem

„Přesluhovala jsem už asi 10 nebo 15 let a uzavřela jsem ordinaci. V důchodu jsem ale začala pociťovat prázdnotu. Byla jsem zvyklá na denní kontakt se spoustou lidí a to se najednou změnilo. A jen si číst doma knížky mi nestačilo. Začala jsem proto navštěvovat univerzitu třetího věku, ale pořád to nebylo ono,“ vysvětluje bývalá lékařka.