U Prahy vyrostla laboratoř pro práci s vysoce infekčními viry, je v ní 500 klecí

„Laboratoře BSL-3, tedy v režimu takzvané úrovně biologické bezpečnosti 3, se používají ke studiu infekčních agens nebo toxinů, které se mohou přenášet vzduchem a způsobovat potenciálně smrtelné infekce. Do této kategorie kromě SARS-COV2 spadá například i virus žluté zimnice, virus západonilské horečky, venezuelské koňské encefalitidy, východní koňské encefalitidy a MERS-CoV,“ řekl Radislav Sedláček, vedoucí Českého centra pro fenogenomiku při Biocev.

K výstavbě laboratoře dopomohla pandemie koronaviru, během které si podle Sedláčka odborníci uvědomili, že česká infrastruktura pro studium virových i bakteriálních infekcí pokulhávala.

„Je to dáno i tím, že po rozdělení Československa zůstal envirologický ústav ve Slovenské republice, a doposud se celá tato část v České republice nevyvíjela. Proto, když přišla pandemie a my jsme potřebovali studovat biologii SARS-COV2 a zkoušet protilátky, případně další terapie, tak bylo jenom velmi těžké to zorganizovat,“ uvedl Sedláček.

Tisíce infikovaných myší

Laboratoř spustí zkušební provoz příští týden. Vedoucí fenotypizačního modulu Jan Procházka nastínil, že testování na zvířatech by mělo být zahájeno do měsíce. Podle Procházky se do laboratoře vejde až 500 klecí, přičemž každá pojme maximálně šest myší.

„Myši se infikují, umístí se do klecí. Budou se odebírat vzorky, které nám budou pomáhat monitorovat průběh infekce, a hlavně budou aplikována experimentální léčiva a budeme sledovat, jestli tedy mají ten kýžený účinek, nebo ne,“ vysvětlil ČTK proces výzkumu Procházka.

Kromě nové středočeské laboratoře funguje ještě obdobná menší laboratoř v Českých Budějovicích, která ale podle Sedláčka nesplňuje nejmodernější požadavky daného výzkumu. Sedláček ovšem dodal, že se plánuje úprava této jihočeské laboratoře, kterou vede virolog Daniel Růžek. Růžek se stal garantem také laboratoře ve Vestci.

„Do budoucna ale České centrum fenogenomiky připravuje ještě další pracoviště v brněnské univerzitě, kde bude speciální centrum pro preklinická studia, a součástí toho bude i veliká laboratoř s BSL-3 zázemím, která bude vybavena i přístroji pro studium fyziologických funkcí u těch zvířat,“ nastínil Sedláček.

Biocev je biotechnologické a biomedicínské centrum, které patří k velkým vědeckým projektům, takzvaným centrům excelence. Biocev je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta).