Běchovice odhluční od Pražského okruhu až 45 metrů vysoký val s lesoparkem

Při výstavbě křižovatky Pražského okruhu u Běchovic by mohl vzniknout až 45 metrů vysoký ochranný val, který by byl porostlý stromy a zelení. Jeho dominantou by mohla být rozhledna, stejně tak má na místě vzniknout i sad. Val bude rovněž chránit obyvatele před hlukem z plánované dálnice.