Oblouková lávka přes Berounku bude pro ptáky pastí, obává se ochranář

9:34 , aktualizováno 9:34

Okolí Dolanského mostu přes Berounku na Plzeňsku je pro ptáky extrémně nebezpečnou lokalitou. Vede tam totiž elektrické vedení a ptáci do něj naráží. Po celém toku řeky z Plzně do Prahy je zhruba sedmdesát uměle vytvořených překážek. Podle ochranáře má další nebezpečná lávka pro ptáky vzniknout z Němčovic do Čivic.