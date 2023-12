Muž obviněný z vraždy družky jde do vězení, tam měl nastoupit za napadení policistů

„Obviněného jsem propustila ze zadržení, nikoliv na svobodu, ale za současného převedení do výkonu trestu odnětí svobody v jiné věci zdejšího soudu, kde byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu v délce 1 roku a 4 měsíců za napadení policistů,“ uvedla v pátek soudkyně Lenka Prýcová.

Pokračovala, že pokud by rozhodovala o vazbě, důvody pro ni by byly zcela na místě. „Protože ale byl již pravomocně odsouzen a byl navíc stanoven i nástup do výkonu trestu, bylo rozhodnuto tímto způsobem,“ uzavřela soudkyně.

Za vraždu hrozí útočníkovi 10 až 18 let. V době, kdy svoji družku ubodal, byl podle zjištění MF DNES silně opilý. Nadýchal kolem tří promile.

Muž má bohatou trestní minulost, nyní je navíc prověřovaný v souvislosti s dalšími činy, mimo jiné i kvůli dvěma loupežím. Na otázku, proč přítelkyni zabil, novinářům neodpověděl.

K vraždě došlo v bytě ve Žlutické ulici ve středu kolem čtvrté hodiny odpoledne. Pobodanou vážně zraněnou sedmačtyřicetiletou ženu záchranáři v kritickém stavu odváželi do nemocnice, tam ale ještě tentýž den zemřela.

Podezřelého muže, jejího přítele, kriminalisté zadrželi na místě. Ve čtvrtek večer ho obvinili z vraždy a podali návrh na vzetí do vazby.

Na sídlišti Košutka v Plzni pobodal muž svou partnerku (6. 12. 2023)