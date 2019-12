Parašutista při seskoku upadl do bezvědomí, po tvrdém přistání zemřel

Tragický pád zkušeného čtyřiačtyřicetiletého parašutisty se stal letos 25. května. Muž se vážně zranil při nekontrolovatelném pádu, přestože měl padák otevřený.

Záchranáři jej v kritickém stavu letecky transportovali do nemocnice, tam ale o několik dní později zemřel.

Podle odborníků z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) šlo o parašutistu, který v osudný den vykonával funkci výsadkového průvodce.

Ve výšce 1 200 metrů nad terénem vysadil účastníky základního kurzu z letounu a následně z něj také vyskočil.

Podle svědků byl jeho padák plně funkční a parašutista s ním klesal do prostoru předpokládaného místa přistání. Cvičenci ale po několika minutách po dopadu zjistili, že nevědí, kde instruktor je.

Zkušeného parašutistu postihla náhlá zdravotní komplikace

Zkušeného parašutistu, který měl na kontě 574 seskoků a pilotování vysokorychlostního padáku se věnoval posledních osm let, našli v bezvědomí několik metrů za dráhou.

„Bezprostřední příčinou smrti byl otok a změknutí mozku. Parašutista měl platnou zdravotní způsobilost, netrpěl závažnějším onemocněním, neužíval pravidelně žádné léky,“ stojí v závěrečné zprávě ÚZPLN.

Dále je v ní uvedeno, že při kompletní soudně-lékařské expertize byla zjištěna aktuální zdravotní příčina skrytého původu, která vedla k bezvědomí s nemožností řídit padák a bezpečně s ním přistát.

„Po výskoku parašutista provedl všechny potřebné úkony. Vlastní pilotáž padáku musela být již v průběhu přiblížení k doskokové ploše negativně ovlivněna zdravotní indispozicí. Aktuální zdravotní stav se pravděpodobně postupně zhoršoval až do stavu bezvědomí. To se negativně projevilo v poslední fázi přistávacího manévru tvrdým přistáním do země,“ uzavírají experti.