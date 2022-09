V opilosti vyhrožoval zabitím Ukrajinců a hajloval, výtržnost si odpracuje

Samosoudce Okresního soudu Plzeň - město dnes schválil dohodu o vině a trestu, kterou Dúška uzavřel ještě před jednáním se státní zástupkyní. Za výtržnictví, projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a násilí proti skupině obyvatel si Dúška odpracuje 200 hodin veřejně prospěšných prací a zaplatí peněžitý trest pět tisíc korun.

„Vzdávám se odvolání,“ uvedl muž po vynesení rozsudku. Protože je s verdiktem spokojená i státní zástupkyně Jana Trkovská, rozsudek je už pravomocný.

Dúška, který měl doposud v České republice čistý trestní rejstřík, ale na rodném Slovensku má několik záznamů o potrestání, se dnes u soudu zdržel jen něco málo přes hodinu.

„Všechno je to pravda, souhlasím i s právní kvalifikací,“ řekl k obžalobě.

Státní zástupkyně v ní popsala, co následovalo, když opilý muž na chodníku zaslechl z okna jednoho domů hlasité: Slava Ukrajině!

Byl sprostý, zvedl paži a provolal Heil Hitler

„Mimo jiné začal vykřikovat: Co vy tady děláte, vy Ukrajinci poje...ý, já jsem pro Rusáky. Pak si svlékl bundu, hrozil pěstí k domu a křičel: Já vám vyj...u mámu, já vás zabiju. Zavolejte si sem všechny své Ukrajince, co máte, já je všechny zabiju. V průběhu slovního projevu nejméně třikrát zvedl před sebe šikmo pravou paži nataženou až po prsty do výše své hlavy a zvolal: Heil Hitler!, což byl pozdrav používaný v letech 1933 až 1945 v Německu v době takzvané Třetí říše, kdy vládla ideologie nacismu,“ popsala státní zástupkyně skutek v obžalobě.

„Není důvod dohodu mezi státní zástupkyní a obžalovaným neschválit. Trest odpovídá situaci i osobě obžalovaného,“ uvedl v odůvodnění rozsudku samosoudce Boris Valový. Muži hrozily až tři roky vězení.

V posledních týdnech to je u plzeňského městského soudu už třetí rozsudek nad obžalovanými, kteří podle spisu hajlovali. Dúška je ale jediným, který čin spáchal v souvislosti s válkou na Ukrajině.

V polovině srpna vyměřila soudkyně trest 21 měsíců se zkušební dobou 2,5 roku Radku Eichhornovi, který loni v srpnu v centru Plzně hajloval a ohrožoval skupinu Romů plynovou pistolí. Podle nepravomocného rozsudku má muž ze severních Čech na tři roky zakázáno pobývat na území Plzně. Přišel také o triko s hákovým křížem, které měl na sobě v baru v centru Plzně. Soudce se snažil přesvědčit, že tričko má kvůli hraní válečné hry na počítači.

Řadu svědků musel soudce vyslechnout i v případu Zdeňka Laura z jižních Čech, který před loňským zápasem českobudějovických fotbalistů hajloval při pochodu fanoušků v centru Plzně. Vyvázl s podmínkou a soudci mu na dva roky zapověděli Plzeň. „Cítím se furt nevinný. Výtržnost ani propagaci nacismu jsme nedělal, ale s rozsudkem se smiřuji. Nemám finance na advokáta,“ prohlásil po rozsudku.