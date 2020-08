Testování v Tatiné odhalilo ještě osm nakažených, další opatření nepřibudou

Dnes ráno uvedl ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Přemysl Tomašuk, že z více než dvou stovek vzorků bylo osm pozitivních. „Je to menší výskyt, v obci nebudeme dělat žádná další mimořádná opatření,“ vysvětlil.



Celkem tak v Tatiné onemocnělo 18 obyvatel, nemoc má u nich lehký průběh.

Tatiná se stala první obcí v kraji, kde hygienici zveřejnili, že tam jsou covid pozitivní lidé, kolik jich je i kde se nakazili. Šlo o oslavu osmdesátin.

Jedné z účastnic se totiž udělalo špatně, otekly jí ruce i další části těla, šla tedy k lékařce, která jí sdělila, že má zřejmě embolii, odvezli ji tedy do nemocnice. Embolii měla, navíc ale lékaři zjistili, že má i covid-19.

Následně krajská hygienická stanice provedla trasování. Nakonec bylo v obci s 250 obyvateli deset covid pozitivních. Dobrou zprávou bylo, že nemocní neměli žádné nebo jen minimální příznaky.



„I osmdesátiletá oslavenkyně s manželem covid-19 prodělávají, ale měli jen dva dny zvýšenou teplotu, takže kdyby byl takový průběh, tak není čeho se bát,“ shrnula obyvatelka Tatiné Lenka Houšková.



Omezení lidé v obci chápali a dodržovali je

Protože obec byla braná jako ohnisko nákazy, Lenku Houškovou v pátek poslali z práce domů. „Ve firmě mi sdělili, že mi budou platit plnou mzdu a že do doby, než budu mít výsledky testů na přítomnost covid-19, mám být doma,“ popsala paní Lenka, která prý přístup firmy bere jako seriózní. Podobně podle ní dopadli i další lidé z obce. „Třeba sousedi,“ uvedla.



S postupem hygieniků, kteří údaje zveřejňují, je spokojená. „Může to vést k tomu, že se lidé budou chovat zodpovědně,“ sdělila.



To se podle ní naplňuje. „Když se ze zahrady podívám na náves, nikdo tam celý den není, všichni jsou doma,“ svěřila se v závěru minulého týdne žena, která prý má jen obavu z toho, že má doma dva astmatiky. To je řadí v souvislosti s covid-19 do rizikové skupiny. „Sleduji zprávy a uklidňuje mě to, že situace je jiná než na počátku epidemie, kdy se na covid hodně umíralo,“ uvedla.

I ona se v neděli zúčastnila hromadného testování v obci. Hygienici začali odebírat vzorky kolem desáté hodiny dopoledne, v poledne měli hotovo. U akce asistovali hasiči, čekajícím například přiváželi vodu.



V Tatiné po oslavě onemocnělo deset lidí covid-19 (16. srpna 2020)



13. srpna 2020

Starosta obce Jaroslav Beneš uvedl, že většina lidí bere celou věc rozumně. „I zveřejnění naší obce hygieniky chápou a berou to tak, že to může vést k větší zodpovědnosti lidí. Testování všech povede k tomu, že všichni budou vědět, jestli nemoc mají, nebo ne, což je dobře,“ sdělil.



Kvůli zjištění ohniska koronaviru v obci uzavřeli v minulém týdnu obecní úřad i restauraci, několikrát denně dezinfikují prostor kolem kontejnerů na odpad a autobusovou zastávku. Lidé po zjištění nákazy v obci směli vyjít z domů jen s nasazenou rouškou.