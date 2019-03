Obrovsky narušil chod mojí rodiny, říká soudce o výhrůžkách stěžovatele

Zpočátku se obžalovaný Jiří Šimka choval k předsedovi domažlického okresního soudu Janu Švíglerovi slušně. Obracel se na něj se stížnostmi ohledně rodinného práva, protože jeden z jeho podřízených řešil Šimkův spor s manželkou.

Později ale Šimka začal Švíglerovi posílat hanlivé e-maily. Ty psal také ostatním soudcům v Domažlicích, soudcům Krajského soudu v Plzni, dále na ministerstvo spravedlnosti a ombudsmanovi. Podle spisu Švíglerovi telefonoval až sedmkrát za den.

„Pokoušel jsem se mu vysvětlit, že nejsem odpovědný za výsledek opatrovnického spisu. Z lidského hlediska dokážu pochopit, že byl nespokojen s tím, jak spor mezi ním a jeho ženou skončil,“ řekl dnes u soudu Švígler.

Návštěvy Jiřího Šimky u soudu byly ale podle Švíglera stále konfliktnější. „Jednou mi zaklepal na dveře, začal křičet, že si bude stěžovat na policii. Nezvládl vůbec emoce. Když jsme se předtím vídávali, choval se slušně. O to víc mě překvapily hrůzy, které všem posílal,“ divil se soudce.

„Zpočátku jsem to chápal jako nešťastnou reakci zlomeného člověka, od kterého odešla žena. Verbální útoky jsem dlouho toleroval. Ale pak se vystupňovaly a přešly ve fyzické výhrůžky vůči mě a mé rodině. To jsem už tolerovat nemohl,“ vysvětlil poškozený.

Policie začala konat, ať když se o případ zajímala média

Loni v lednu se proto obrátil na policii. Ta pisatele obvinila z nebezpečného vyhrožování a z pomluvy. Ve psaní sprostých zpráv ale muž pokračoval dál.

„Je pro mě neakceptovatelné, že to v právním státě mohlo dojít tak daleko. Kdyby ho někdo chytil už na začátku za límec, nemuselo to dojít takhle daleko. Nemusel skončit ve vazbě,“ řekl Švígler s tím, že policie začala konat, až když se o případ začala zajímat média.

Poté, co autor e-mailů napsal, že soudce, jeho manželku i děti seřeže do krve, začal mít předseda soudu strach.

„Udělal jsem taková opatření, abych chránil svoji rodinu, abych se připravil na útok. Nebudu sedět s rukama v klíně. Musel jsem změnit své zvyky. Když jsem šel ven, koukal jsem se, kde kdo je. Byl to určitý stihomam. Obrovsky nám to narušilo chod rodiny,“ uzavřel Švígler s tím, že se domnívá, že vše se dělo proto, že on představuje v očích obžalovaného určité zlo.

Podle státního zástupce obžalovaný psal o Švíglerovi, že je lhář, zloděj, zhýralý zločinec, psychopat, obvinil ho také z pedofilie. Dále psal, že předseda soudu udržuje se svojí podřízenou sexuální vztah.

Hlavní líčení bude v dubnu pokračovat výsledky dalších svědků. Za pomluvy, nebezpečné vyhrožování a křivé obvinění hrozí Jiřímu Šimkovi až osm let vězení.

