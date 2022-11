V psychóze ohrožoval ženu s dítětem a sám se pobodal, dostal dva roky

Obžalovaný si trest odpyká ve věznici s ostrahou. Součástí rozsudku je také nařízené ambulantní protitoxikomanické léčení.

Soud nenašel žádné polehčující okolnosti. Naopak Patrikovi S. přitížilo, že byl v minulosti již dvakrát trestně stíhaný a nepoučil se. „Podmínka a obecně-prospěšné práce nevedly k tomu, aby si uvědomil, že něco udělal špatně. Proto jsme nyní přistoupili k trestu nepodmíněnému, byť na samé spodní hranici,“ vysvětlil soudce.

Rozsudek není pravomocný, Patrik S. se na místě okamžitě odvolal.

Patrik S. se podle státní zástupkyně pravidelným a dlouhodobým užíváním pervitinu a marihuany dostal 3. května 2018 do stavu akutní toxické psychózy, kdy nebyl schopen rozpoznat a ovládat své jednání.

Když se nedočkal vstřícnosti v domě, do kterého vnikl, sebral tam nůž a začal se jím bodat. V dalším sebepoškozování mu zabránil pětadvacetiletý muž, který v domě žil. Nůž mu vyrazil z ruky a mladíka chytil „do kravaty“.

Vyhrožoval matce s dítětem, nakonec se sám pobodal

„Obžalovaný se z ní ale vyprostil. Podařilo se mu sebrat nůž a takto ozbrojený vnikl do kuchyně, kde žena držela na klíně malé dítě. Obžalovaný jí přiložil nůž na krk a chtěl, aby ho nechala zatelefonovat, jinak ji zabije,“ popsala státní zástupkyně.

Vzápětí přiběhl do kuchyně ženin manžel a začal se s mladíkem o nůž přetahovat. Tak podle spisu přišel svědek k bodné ráně na noze. Pak se Patrik S. ještě několikrát bodl do krku. V tomto stavu rozbil skleněné dveře, vyběhl ven na ulici a utíkal do dalšího domu.

„Tam vnikl v prvním patře na WC a následně z něj oknem vyskočil na zahradu, kde zůstal do příjezdu záchranné služby,“ uvedla žalobkyně.

Obžalovaný u soudu prohlásil, že se cítí být nevinný. Vniknutí do prvního domu vysvětloval tak, že se bál modrého auta, které předtím několikrát zahlédl. Tvrdí, že v něm jeli lidé, kteří mu v minulosti vyhrožovali. Odmítá, že by muže bodl a že by ženě s dítětem držel pod krkem nůž.

„Chtěl jsem zavolat rodičům, ale měl jsem vybitý mobil. Ze strachu jsem zkoušel, jestli některé dveře nejsou otevřené. Tak jsem se dostal na dvůr. Jen jsem chtěl, ať mě nechá zavolat si,“ popsal obžalovaný.

Ze strachu prý sáhl po noži. Když se ho snažil zpacifikovat muž z domu, napadlo ho, že musí utéct nebo si vzít život.

Patrik S. strávil více než rok v psychiatrické nemocnici, od té doby podle svých slov drogy nebere.

