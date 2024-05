Sporná rampa do Kamenného rybníka nebude, proti záměru byli i vozíčkáři

Rampa měla být hotova letos a vybíhat z malé pláže na severním břehu Kamenného rybníka. Zařízení mělo mít podobu pozvolného, asi 15 metrů dlouhého sjezdu do vody.

Proti záměru od počátku vystupovali lidé, kteří místo znají, včetně zdravotně hendikepovaných. Upozorňovali na možné negativní dopady na oblast s přírodním charakterem a připomínali, že podmínky pro takové zařízení jsou vhodnější například u Velkého Boleveckého rybníka, kam je lepší přístup a kde je také potřebné zázemí.

Kritici projektu se obávali i toho, že po vybudování rampy do Kameňáku by v okolí následovaly další zásahy, aby se vytvořilo zázemí pro návštěvníky.

V posledních dnech dostali zástupci města vyjádření od místní organizace postižených. Městská pobočka Svazu tělesně postižených v ČR ve svém prohlášení podpořila protestní petici odpůrců projektu. Žádala, aby byl zastaven, a naopak podpořila vybudování rampy pro vozíčkáře na Boleváku. Uvedla, že ten je „pro instalaci takového zařízení rozhodně vhodnější“.

Otázkou rampy do Kameňáku se zabývala i plzeňská pobočka Národní rady osob se zdravotním postižením. Její zástupci uvedli, že jakákoliv rampa v prostoru Kamenného rybníka je prakticky nevyužitelná z pohledu lidí upoutaných na invalidní vozík. „... vzhledem k tomu, že vjezd s vozíkem do vody by v každém případě přinesl poškození mechanického vozíku a faktické zničení vozíku elektrického,“ stojí ve vyjádření organizace.

Její zástupce Miroslav Valina připomenul, že organizace dlouhodobě podporuje záměr vybudovat bezbariérový vstup na Boleváku v prostoru kempu, kde by bylo možno instalovat zařízení, které by vozíčkářům přesun do vody umožnilo.

Náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Tolar potvrdil, že město od záměru zřídit rampu do Kamenného rybníka ustoupilo. „Pozastavíme přípravu, nebudeme dělat žádné rozhodnutí, že bychom to zadali firmě k realizaci,“ prohlásil. Zdůraznil, že se postoj města nemění kvůli tomu, že by v souvislosti s rampou mohlo dojít na Kameňáku k poškození přírody.

„Zvrátil to přístup vozíčkářů. Pokud po tom není poptávka na straně zdravotně postižených, budeme se zabývat tím, zda zařízení neudělat v nějaké lepší podobě nebo na lepším místě,“ řekl Tolar. Podle náměstka připadá v úvahu právě Bolevák.