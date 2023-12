Podmínka pro řidiče sporťáku, ve kterém se vážně zranil spolujezdec, neplatí

Informace potvrdil soudce Jan Kasal z Okresního soudu v Klatovech. „Až si detailně prostuduji rozhodnutí Nejvyššího soudu, během ledna nařídím nové řízení,“ uvedl soudce.

Podle serveru Novinky.cz Nejvyšší soud zrušil původní rozsudek proto, že shledal vyšší míru spoluzavinění ze strany poškozeného spolujezdce právě s ohledem na to, že v takto specifickém vozidle nebyl připoután bezpečnostními pásy.

Nehodou se soudy zabývaly již několikrát. V dubnu 2022 podnikateli Radku Müllerovi vyměřil klatovský okresní soud za těžké ublížení na zdraví šest měsíců se zkušební dobou na 16 měsíců a stejně dlouhý zákaz řízení.

Krajský soud v Plzni následně tento trest zrušil a případ vrátil k novému projednání zpět do Klatov s tím, že byl rozsudek předčasný a nařídil doplnit dokazování a pečlivě zhodnotit důkazy.

Klatovský soud letos v únoru ponechal trest na šesti měsících, ale s odložením na jeden rok. Zároveň uložil zákaz řízení na dobu 12 měsíců. Plzeňský krajský soud tento rozsudek letos v květnu potvrdil.

Nepřipoutaný řidič i spolujezdec

Nehoda se stala v dubnu 2020 mezi Petrovicemi a Petrovičkami. Na místě spolujezdce tenkrát seděl uznávaný holič Karel H., pro kterého poslal podnikatel Radek Müller vrtulník, aby ho ostříhal. Holiče ale uchvátil rychlý sportovní vůz a s Müllerem se domluvili, že ho sveze. Jenže šofér nezvládl průjezd zatáčkou.

„Při vyšší akceleraci došlo ke smyku zadní nápravy a následné ztrátě stability vozidla, kterou již řidič nebyl schopen korigovat,“ stojí ve znaleckém posudku.

Auto narazilo do stromu u silnice a bylo na odpis. Spolujezdce s poraněnou páteří, zlomeninami lebky a dalších kostí převážel do nemocnice vrtulník. Přišel o jedno oko. On ani řidič nebyli v autě připoutaní.

Okresní soud v Klatovech letos v únoru dospěl k závěru, že k nehodě nedošlo z důvodu rychlé jízdy, ale zejména kvůli nevhodně zvolené technice jízdy. Auto Ultima GTR Evolution s parametry okruhového speciálu vyžaduje zkušeného řidiče, a tudíž odpovídající techniku jízdy.

Holič Karel H. tvrdí, že mu řidič před jízdou řekl, ať se nepoutá, že je to složité. „Tak jsem ho poslechl. Myslel jsem si, že se jen krátce svezu, a ne že pojedeme jako šílenci. Byly to hrozný fofry,“ popisoval spolujezdec okamžiky před nehodou.

Řidič Radek Müller se ale odvolával na svědectví dalšího muže, který ještě před odjezdem auta slyšel, jak holiči říká, že se připoutat má.

„Obžalovaný měl dohlédnout na to, aby se jeho spolujezdec připoutal. Pokud by byl připoutaný, zranění by podle znaleckého posudku soudních lékařů nebyla tak vážná. Určitou vinu nese tedy i sám poškozený. Měl být dostatečně obezřetný, nedat na to, kdo mu co říká, a měl se připoutat. Jeho zavinění je podle České kanceláře pojistitelů čtyřicetiprocentní,“ odůvodnil letos v únoru klatovský soud, s čímž se později ztotožnil i krajský soud.

Součástí trestu bylo také to, že řidič měl zraněnému spolujezdci Karlu H., který v důsledku vážných zranění přišel o práci, uhradit bolestné a za ztížené společenské uplatnění celkem téměř půl milionu korun. Zdravotní pojišťovně dalších 166 tisíc korun.

Se zbytkem nemajetkové újmy odkázal soud holiče na řízení ve věcech občansko-právních. Poškozený celkem požaduje od řidiče 23 milionů.