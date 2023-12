Dopravní podniky v Plzni zvyšují ceny pokut v MHD, od ledna zdraží jízdné

Podobně to vidí i vedení města. „Bylo to dlouhodobě neudržitelné a pokuta je v poměru k předplatnému extrémně nízká, protože až při devátém zachycení revizorem v průběhu roku na pokutách takový člověk zaplatil víc, než kdyby si koupil celoroční jízdné. V Praze se dostane takový člověk do minusu už při čtvrtém odhalení při kontrole,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar, proč se ztotožňuje s rozhodnutím představenstva Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) o navýšení pokuty.

Jen pro srovnání. Celoroční jízdenka pro dospělého platící uvnitř hranic města Plzně, tedy zóna P, zakoupená v roce 2023 stála 4 252 korun. Kdo jezdil takzvaně načerno, tedy bez jízdenky, a revizoři ho chytili za rok jen osmkrát, vyšlo ho to při zaplacení pokut na místě levněji, než kdyby si koupil předplatné.

Pokuty a jízdné Pokuty 2023/ 2024 zaplacená na místě

500 Kč/ 800 Kč zaplacená do 15 dnů

1 000 Kč/ 1 200 Kč zaplacená od 16. dne

1 500 Kč/ 1 500 Kč Jízdné 2023/ 2024 papírová: 22 Kč/ 26 Kč přestupní 30 min:

20 Kč/ 24 Kč přestupní 60 min:

24 Kč/ 28 Kč přestupní 180 min:

42 Kč/ 50 Kč přestupní 24 hod:

72 Kč/ 84 Kč SMS 35 min: 24 Kč / 28 Kč SMS 24 hod: 84 Kč/ 99 Kč Základní předplatné 2023/ 2024 365 dnů: 4 252 Kč/ 4 574 Kč 183 dnů: 2 460 Kč/ 2 646 Kč 31 dnů: 520 Kč/ 560 Kč

Mluvčí PMDP René Vávro řekl, že revizorovi hned při kontrole zaplatí asi třetina odhalených. Další tisíce lidí míří do doplatkové pokladny, kde při zaplacení do 15. dne dosud zaplatili 1000 korun, po uplynutí téhle doby to je 1500 korun.

V Plzni dochází k navýšení pokut po pěti letech. Od pondělí 1. ledna se ta zaplacená na místě zvyšuje na 800 korun, dodatečně zaplacená v kanceláři do 15. dne to bude nově 1200 korun, od 16. dne zůstane i v roce 2024 pokuta 1500 korun.

Ze zjištění MF DNES vyplývá, že letos zatím zaplatili pasažéři bez platných jízdenek buď přímo u revizorů, nebo v doplatkové pokladně kolem 13 milionů korun.

Zdražení pokut může přinést do pokladny dopravního podniku řádově jednotky milionů korun ročně. Další miliony dopraváci vymáhají od neplatičů soudně, právníci posílají každý rok k soudu tisíce žalob. Po rozhodnutí soudců, když ani na ně odsouzený k zaplacení nereaguje, často končí tyhle případy až vymáháním exekutora. Jedna jízda načerno tak může narůst na mnoho tisíc korun.

Z interních materiálů vyplývá, že Plzeň je jediné město v ČR, ve kterém revizoři dělí cestující bez jízdenky na černé a šedé pasažéry. V kategorii šedých zůstávají ti s přestupní jízdenkou, které revizor kontroluje do dvou minut po skončení její platnosti.

Mezi těmi, kteří jedou bez platné jízdenky nedopatřením, budou nově spadat například důchodci do 65 let bez Plzeňské karty, kteří se prokáží jízdenkou v poloviční výši, dále cestující, kteří nastoupí bez toho, že by jim do mobilu nebo na Virtuální kartu dorazila objednaná SMS nebo jednorázová jízdenka.

Nižší pokutu 500 korun na místě nebo 800 korun v doplatkové kanceláři při zaplacení do 15. dne od chycení zaplatí například cestující, kterému skončila platnost ročního předplatného maximálně tři dny před kontrolou. Kromě pokut zvyšují dopravní podniky od 1. ledna také ceny jednotlivých jízdenek.

