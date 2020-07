Solní ulicí v Plzni tramvaje neprojedou. První velká rekonstrukce začala

Kompletní rekonstrukce v Solní ulici se pomalu rozbíhá. Až do poloviny září tudy tramaje neprojedou. „V Solní ulici obnovíme také inženýrské sítě, tedy vodovod, kanalizaci a plynovod. Na závěr kromě vozovky předláždíme i chodníky,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.



Ve výběrovém řízení na rekonstrukci Solní ulice od křižovatky s náměstím Republiky až po Sady Pětatřicátníků zvítězila společnost Strabag Rail. Uspěla s částkou 41,6 milionu korun včetně DPH. Ze zadání rekonstrukce vyplývá, že práce v Solní ulici musejí být hotové do konce letošního září.



Až se do Solní ulice vrátí tramvaje, cestující budou mít ve stanici Hlavní pošta jednodušší nastupování a vystupování. Chodník bude upravený tak, aby se stanice stala bezbariérovou. Když tramvaj zastaví, podlaha její nízkopodlažní části bude přibližně ve stejné výšce jako chodník. To ulehčí život hendikepovaným i rodičům s kočárky.



„Tramvajová zastávka Hlavní pošta bude vybavena i signálním pásem, který navádí nevidomé a slabozraké k označníku zastávky. Samozřejmě zůstanou v Solní ulici zachována místa pro bezbariérové přecházení,“ upřesnila za Správu veřejného statku města Plzně technická náměstkyně Andrea Fojtíková.



Tramvaje neprojedou ani přes náměstí

Mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro upozornil, že kvůli rozkopané Solní ulici nebudou jezdit tramvaje přes náměstí Republiky. „Tramvaje linek 1 a 2 budou jezdit ze Slovan a Světovaru jen ke Zvonu. V úseku mezi Anglickým nábřežím a Sady Pětatřicátníků bude jezdit náhradní autobusová linka 2A. Ta bude jednosměrná a pojede po trase Anglické nábřeží, Hlavní nádraží (Sirková ulice), Pařížská, Mrakodrap, U Práce, pak do náhradní stanice Sady Pětatřicátníků, která vznikne v Prešovské ulici, na náměstí Republiky a zpět na Anglické nábřeží. Po dobu výluky v Solní ulici bude zavedena tramvajová linka 1/2, která pojede po trase Bolevec, Sady Pětatřicátníků (Jízdecká), Skvrňany,“ upozornil René Vávro.



Velká rekonstrukce Solní ulice ale nebude jedinou velkou prázdninovou tramvajovou výlukou v Plzni. Od 14. července začne ještě velká oprava tramvajových kolejí na Skvrňanské třídě, konkrétně v úseku od zastávky pod Centrálním autobusovým nádražím ke křižovatce s Tylovou ulicí. Tramvaje tudy neprojedou mezi 1. a 23. srpnem.



Náměstek primátora Michal Vozobule uvedl, že jde o následek loňských veder, kdy se tam vyboulila kolej. „Došlo k tomu 25. července. Okamžitě tam byla snížena rychlost na 10 kilometrů v hodině. Po snížení teplot jsme zjistili, že došlo k trvalé deformaci kolejí a provedli jsme okamžitou opravu. Nyní musíme rekonstruovat přibližně 300 metrů dlouhý úsek. Práce jsme chtěli sladit s opravou v Solní,“ upřesnil náměstek Vozobule.



Na Skvrňany budou v srpnu jezdit autobusy

V místech přestavby kolejiště dojde na Skvrňanské i k částečnému uzavření jízdních pruhů na průtahu městem.



Podle Andrey Fojtíkové ze Správy veřejného statku města Plzně je stavba rozdělená do tří etap. Každá bude trvat přibližně tři týdny. V první budou obnovovat vodovod u Tylovy ulice, ve druhé naopak zruší starý plynovod. „Na závěr provedeme opravu tramvajové trati včetně odvodnění, trolejového a trakčního vedení. V celém úseku položíme nové kolejnice,“ řekla Fojtíková.



Místo tramvají budou po dobu zastavení tramvajového provozu jezdit do Skvrňan autobusy. „Využijeme náhradní autobusovou linku 2A, která bude po dobu výluky ve Skvrňanské prodloužena až do Skvrňan. Tak by měla být zajištěna doprava přibližně do konce srpna. Od začátku září, kdy bude ještě pokračovat výluka v Solní ulici, bude autobus náhradové linky 2A opět jezdit po trase Anglické nábřeží - Sady Pětatřicátníků,“ vypočítal dopravní specialista Plzeňských městských dopravních podniků Martin Petr.

Přibližně od poloviny září bude zase přímé tramvajové spojení mezi Slovany a Bolevcem i Světovarem a Skvrňany.