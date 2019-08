Hasič z Domažlicka vybojoval v náročném klání bronzovou medaili

Soutěžící museli absolvovat v co nejkratším čase čtyři úseky. Na sobě měli plnou výstroj, která váží dvacet kilogramů. Nejdříve roztahovali a smotávali hadice, poté vystoupali na lešení do třetího patra a vytahovali břemeno. Následně přišel na řadu keiserbox.



„Jde o přístroj, v jehož prostředku je sedmdesátikilové závaží. Posunete ho tak, že mlátíte kladivem do boxu. Pak nás čekal slalom a přenesení osmdesátikilové figuríny,“ popsal Kouřík. Při závěrečné části ultimate firefighter čekal na sportovce dvojitý výběh do třetího patra s hadicí a motorovou pilou.



Čtyřboj zvládl za necelé čtyři minuty

Profesionální hasič, který slouží v Domažlicích, čtyřboj zvládl za necelé čtyři minuty. Před ním skončili jeho dva parťáci z české reprezentace, a to Jan Haderka a Michal Brousil. „Byl to skvělý pocit. S klukama trénujeme, jezdíme na soustředění. Navíc máme skvělého vedoucího, který nám vytváří perfektní podmínky. Troufám si říct, že tohle byl vůbec největší úspěch. Nepamatuji si, že by Češi stáli na všech stupních vítězů,“ okomentoval Kouřík.



Největší šance si však dával v disciplíně, kdy závodníci museli vyběhnout na střechu 220 metrů vysoké budovy a přitom zdolat třiapadesát pater. Předloni se totiž na stejném šampionátu, který se konal ve Spojených státech amerických, stal nejrychlejším hasičem.

„Hlavou se v tu chvíli honí různé věci. Nejlepší je nesledovat, v jakém jste poschodí. Když se kouknete třeba v osmém a čeká vás jich třiapadesát, protočí se vám panenky, protože nahoru je cesta ještě dlouhá. Nicméně čas vnímáte zkresleně a rychleji, než ve skutečnosti plyne,“ popsal výstup, při němž bylo v čínském Čcheng-tu zrovna 36 stupňů Celsia.



Chystá se na mistrovství republiky

Ačkoli Kouřík dosáhl času 10 minut a 40 sekund, medaile mu bohužel unikla. „Nesedlo mi to tak jako v Americe. Šel jsem do toho úplně naplno, ale na umístění to stejně nestačilo,“ zalitoval Kouřík, jenž nakonec obsadil pátou pozici. Ačkoli byl z osobního výsledku zklamaný, radost mu udělalo celkové umístění českého týmu. Na světových policejních a hasičských hrách se radovali z bronzu.



Na odpočinek teď Kouřík rozhodně nepomýšlí. Vrátil se do služby a kromě toho trénuje na mistrovství České republiky, které se zanedlouho koná v Plzni. „Letos se mi ještě nic nepodařilo vyhrát. Chtěl bych si napravit reputaci,“ vtipkoval.