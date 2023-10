Teplo v Plzni může podražit, představenstvo navrhuje zvýšení o 40 procent

Generální ředitel Plzeňské teplárenské Václav Pašek řekl, že pokud by návrh představenstva schválila koncem listopadu valná hromada akcionářů, u průměrné domácnosti by výdaje na teplo a teplou vodu vzrostly zhruba o 400 korun měsíčně. Na Plzeňskou teplárenskou je napojených zhruba 54 tisíc domácností.

Návrh představenstva bude koncem listopadu schvalovat hromada akcionářů. „Vyhodnotili jsme situaci, která je na komoditě teplo, a stanovili si hospodářský cíl, že komoditu teplo nemůžeme dlouhodobě držet ve ztrátě, a že ji chceme dostat do černých čísel. To znamená s nějakým přiměřeným mírným ziskem. Navrhli jsme akcionářům do programu valné hromady, aby vyhodnotili tuto situaci. Co udělají akcionáři, úplně nelze předvídat,“ uvedl generální ředitel Plzeňské teplárenské Václav Pašek.

Ten tvrdí, že situace v teplárenství z části souvisí s tím, že vláda minulý týden v rámci takzvaného konsolidačního balíčku škrtla 17 miliard korun na podporu teplárenství. „Takže jsme zůstali bez veškerých podpor a zůstali jsme podobně jako loni na ztrátě na komoditě teplo,“ vysvětlil Pašek.

Vyšší nárůst sazby musí schválit valná hromada akcionářů

V úterý se situací zabývalo představenstvo Plzeňské teplárenské. Společnost vlastní město Plzeň (65 procent) a EPH (35 procent). O zvýšení cena tepla do pěti procent může rozhodnout vedení teplárny, vyšší nárůst sazby musí schvalovat valná hromada akcionářů.

Plzeňská teplárenská vyrábí elektřinu a teplo. Podle Václava Paška je výroba tepla delší čas ztrátová. Cena jejího tepla se sazbou 626,67 korun za gigajoule patří k nejnižším v Česku. Generální ředitel tvrdí, že republikový cenový průměr se pohybuje kolem 1100 korun za gigajoule.

„I kdybychom udělali to, co jsme navrhli, pořád bude plzeňská teplárna mít nejnižší cenu v Česku,“ konstatoval. Václav Pašek prohlásil, že průměrný byt v Plzni spotřebuje 20 gigajoule za rok. „Když zvedneme cenu o 240 korun, tak měsíčně domácnost za teplo a užitkovou vodu na mytí zaplatí o 400 korun více,“ sdělil.

Proti návrhu představenstva teplárny se už na sociálních sítích postavil primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO. „Zástupcům teplárny jsem řekl, že takové zdražení je pro mě nepřijatelné,“ uvedl na sociální síti. Slíbil, že při jednáních udělá maximum, aby se navýšení ceny tepla ve městě stlačilo co nejvíc dolů.

Bývalý primátor z nyní opoziční ODS Pavel Šindelář, který je členem dozorčí rady teplárny, nechtěl návrh představenstva společnosti komentovat dřív, než bude znát jeho zdůvodnění. „Nejprve bych chtěl znát všechny argumenty, které k tomu návrhu představenstvo vedly,“ konstatoval.

Rekordní zisk díky prodeji elektřiny

Už loni představenstvo Plzeňské teplárenské navrhovalo podstatně výraznější zvýšení sazby než pět procent. S tím v minulém roce neuspělo a sazba od začátku letošního roku narostla o 4,8 procenta. Plzeňská teplárenská má sice podle generálního ředitele ztrátovou výrobu tepla, ale na výrobě elektrické energie například loni výrazně vydělala.

ČTK uvedla, že firma měla v roce 2022 rekordní zisk, zejména díky prodeji elektřiny. Na dividendách letos Plzeňská teplárenská rozdělila 270 milionů korun čistého zisku, který činil za loňský rok 807 milionů korun, a byl meziročně více než dvojnásobný.