Z chátrajících lázní v Plzni bude kulturní centrum, výstava ukazuje novou podobu

Na základě studie vznikne zadání pro vznik projektu. Ten pak připraví dodavatelská firma, která uspěje ve výběrovém řízení.

V obnovené budově a její přístavbě mají vzniknout prostory pro Západočeskou galerii a pro různé zájmové aktivity. V prostoru, kde byl hlavní bazén, má být pro kulturní a společenské akce víceúčelový sál s kapacitou pro zhruba pět stovek lidí. Vedení kraje počítá s tím, že obnova stávající budovy i její přístavba budou hotové v roce 2026 a bude to stát přibližně 1,8 miliardy korun.

Desítky architektů kritizují skutečnost, že na velkou investici a významnou stavbu, kde má být sídlo renomované Západočeské galerie, kraj nevyhlásil architektonickou soutěž. Vadí jim, že se osvědčenému postupu hejtmanství vyhnulo tím, že zaměstnalo tým architektky Evy Heyworth, a ten připravil studii.

Architektům se nezamlouvá také to, že kraj investici řeší metodou Design & Build, kdy zhotovitel stavby připravuje a odpovídá za projekt i jeho realizaci. Upozorňují, že to je forma, která se používá pro dopravní nebo průmyslové stavby. Postoj architektů podpořily i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a také Česká komora architektů.

Zástupci kraje svůj postup zdůvodňují především tvrzením, že tak ušetří čas.

Krajský radní pro kulturu Libor Picka (STAN) řekl, že během několika dnů by ve zchátralém objektu bývalých lázní měly začít demolice. „Běží zároveň příprava výběrového řízení na dodavatele stavby metodou Design & Build. Zhruba do poloviny listopadu bychom měli připravit zadání, začít první konzultace, a to všechno tak, abychom v září příštího roku s dodavatelem podepsali smlouvu,“ uvedl Picka. Podle radního by se mělo ještě na podzim příštího roku začít stavět a do dvou let od zahájení by mohla být stavba hotová.

Proč kraj nevyhlásil na tak výjimečnou investici architektonickou soutěž? „Rozhodli jsme se to udělat in-house, to znamená, že jsme přijali architekty i projektanty do zaměstnaneckého poměru a ti nám připravili studii. Máme na to názor, že to žádné obcházení soutěže není a že je to zcela v souladu se zákonem. To řešení bylo zvolené, protože nesmíme ztrácet čas, abychom to, co jsme Plzeňanům slíbili, dotáhli do konce,“ prohlásil radní. Tvrdí, že nové sídlo galerie bude honosné. Má se jednat o budovu vestavěnou do dvorního traktu stávajícího objektu.

Ředitel Západočeské galerie Roman Musil při zahájení výstavby s vizualizacemi ze studie připustil, že návrh vidí poprvé. „Takže se k tomu ještě nemohu vyjádřit. Rok jsme pracovali na prostorové dispozici se zástupci kraje. Pokud jde o podobu sálů, budeme o tom ještě mluvit s paní architektkou. Ještě je před námi daleká cesta,“ uvedl Roman Musil. Domnívá se, že další pracovní schůzky zástupců galerie s autorkou studie jsou nezbytné. „Bez toho to nejde,“ konstatoval.

7. prosince 2022

Budova bývalých lázní na Denisově nábřeží v Plzni byla dostavěna ve 30. letech minulého století. Od 90. let byla nevyužitá a chátrala. Kraj budovu koupil loni za 120 milionů korun a rozhodl se tam vybudovat sídlo Západočeské galerie.

Dříve hejtmanství plánovalo vystavět budovu pro galerii v lokalitě U Zvonu. V mezinárodní architektonické soutěži zvítězil návrh ateliéru Kuba & Pilař architekti. Studio loni získalo cenu Architekt roku 2022. Současné vedení kraje se ale rozhodlo řešit otázku sídla pro galerii jinak.