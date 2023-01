Plzeňští politici jednají o pravidlech k používání zábavní pyrotechniky

V posledních týdnech k protestům přispěla i varování vědců. Ti upozornili, že odpalování ohňostrojů provází značné znečištění ovzduší škodlivými látkami.

Kritiky extrémně hlučných oslav jsou dlouhodobě – vedle dalších odpůrců – lidé, kteří upozorňují na ohrožení zvířat. Ta ohňostroje s petardami svým hlukem a záblesky děsí. V krajních případech v důsledku toho zvířata přicházejí o život.

Zástupci samosprávy proto už především v souvislosti se silvestrovskými oslavami probírají způsoby jejich omezení. Představitelé městského obvodu Plzeň 3 tvrdí, že chtějí iniciovat přijetí vyhlášky, která by pro používání zábavní pyrotechniky stanovila pravidla.

Zástupci tohoto obvodu, který pořádá na náměstí Republiky ohňostroj 1. ledna, už problematiku probírali s šéfem záchranné stanice živočichů Karlem Makoněm. Ten je známým odpůrcem akcí s ohňostroji.

Ke konzultaci byl přizván i zástupce firmy, která pořádá profesionální ohňostroje. „Shodujeme se na tom, že určitá regulace by přijít měla,“ řekl starosta městského obvodu David Procházka z ANO.

Připouští zároveň, že nastavení pravidel v tomto případě nebude jednoduché. Podle starosty by se měla například zavést evidence oficiálně pořádaných povolených profesionálních ohňostrojů, aby o nich veřejnost měla přehled a lidé se jim v případě potřeby mohli vyhnout.

Omezení soukromých ohňostrojů

Podmínky pro povolení by se měly zpřísnit. „I ochránci zvířat tvrdí, že ohňostroj zvířatům vždycky vadí, ale za určitých podmínek může vadit méně,“ řekl David Procházka. Zásadně by omezil soukromé ohňostroje pořádané mimo období silvestrovských a novoročních oslav.

Otázku silvestrovských oslav považuje za zvláštní kategorii. „I ochránci říkají, že při nich zvěř nemá kam utéct, protože ohňostroje jsou všude. Jednorázový ohňostroj je pro zvířata mnohem méně stresující, než když to dlouhodobě vybuchuje v celém okolí. Je tedy otázka, jestli by se neměla omezit ta délka například na tři hodiny. Myslím, že to by veřejnost dokázala i přijmout,“ vysvětluje.

David Procházka chce k projednání problematiky vyzvat i zástupce dalších obvodů a města. „Chceme sesbírat data a odborné názory, abychom mohli s právníky projednat možné znění vyhlášky,“ konstatoval.

Místostarosta obvodu Pavel Šrámek z Pirátů uvedl, že jedním z cílů by mělo například zamezit tomu, aby se ohňostroje pořádaly na místech poblíž přírodních oblastí. Zároveň by ale měla zůstat možnost vidět oficiálně pořádaný ohňostroj na vhodnějším místě.

Šrámek připouští, že prosadit respektování vyhlášky omezující ohňostroje nebude snadné. „Má to své meze. Ale nastavení pravidel by byl začátek a je to lepší, než nedělat nic. Podle mě to může fungovat,“ konstatoval.

Ochránce snahu o omezení pyrotechniky vítá

Kandidáti STAN v Plzni před volbami slibovali výrazné omezení odpalování ohňostrojů a petard. Jak se tady nyní místostarosta centrálního městského obvodu Ladislav Nový ze STAN dívá na to, zda by měl obvod, který vede, pořádat dál na náměstí Republiky ohňostroj 1. ledna?

„Pokud se ve městě udělá jeden dva ohňostroje, které jsou řízené, tak by to neměl být tak velký problém. Myslím, že hlavní problém je to, co se děje v centru 31. prosince, kde to někdy vypadá jako ve válce. To je to hlavní, co bychom měli řešit,“ domnívá se.

Na konci loňského roku se na náměstí konal ještě ohňostroj k zahájení vánočních trhů. „Bavíme se o tom, jestli bude znovu i s novoročním ohňostrojem, nebo zůstane jenom jeden,“ vysvětluje Nový.

Šéf záchranné stanice živočichů Karel Makoň prohlásil, že snahu omezit používání zábavní pyrotechniky vítá a podporuje. Očekává, že se proti záměru postaví hodně lidí. „Před silvestrem jsem hlásal, že v souvislosti s ekonomickou situací a děním na Ukrajině bude společnost empatičtější a problém s ohňostroji a petardami bude víc vnímat a postupně to začne odeznívat. Už odpoledne 31. prosince, když začala kanonáda, mě to přešlo,“ sdělil.

Tvrdí nicméně, že i na základě zkušeností v jiných městech, kde bylo používání zábavní pyrotechniky zakázané, si nemyslí, že problém je možné úplně vyřešit. „Ale je velmi důležité dát najevo vůli se tím zabývat,“ řekl. Podle Makoně v Plzni v podstatě neexistuje místo, které by bylo pro odpalování ohňostrojů vhodné a kde by neměly značné negativní dopady na zvířata.

„Plzeň se svým charakterem, v kotlině se čtyřmi řekami, rybníky a rekreačními oblastmi, takovou lokalitu nemá,“ konstatoval. Upozornil, že Plzeň má nedaleko centra zoologickou zahradu. Považoval by za přijatelné, pokud by se ve městě organizovaly tři čtyři profesionální ohňostroje za rok. „Bylo by ale dobré minimalizovat ty soukromé, aby to na silvestra nebouchalo úplně všude,“ uvedl.