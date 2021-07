Očkovat bez registrace vyráží do vesnic Plzeňského kraje mobilní tým

Během první půlhodiny dorazilo pět lidí, z většiny se jednalo o seniory. Oceňovali hlavně to, že mají vakcinaci za rohem a že se nemusejí registrovat.



„Očkování v místě bydliště pár kroků od mého domu, to je přece výborné,“ uvedl 69letý senior Zbyněk Bartoš z Úlic. Doplnil, že neví, co registrace obnáší, a že je vděčný za formu bez registrace. Informaci o vakcinaci prý slyšel v obecním rozhlasu.



Na otázku, jestli se bojí covidu, odpověděl s úsměvem: „A copak tu můžu být ještě 50 let?“. Jako první očkovaný v Úlicích dostal od EUC kliniky dárek - balíček vitaminů.

A co by Zbyněk Bartoš vzkázal zhruba 20 procentům seniorů v Plzeňském kraji, kteří se nechtějí nechat očkovat? „Nic, to je jejich věc. Každý má svůj rozum,“ sdělil.



Nakonec dostal od lékařky doporučení, že následující dva dny by měl nasadit klidový režim. „Neměl byste pít alkohol, také byste se neměl slunit. A hlavně odpočívejte,“ dodala lékařka.



Senioři službu oceňují

Také další senior Josef Knajzl službu uvítal. „Je to dobrá akce, alespoň jsem se nemusel objednávat. Takhle je to pro mě nejpohodlnější,“ sdělil.



Čekal prý, že se bude očkovat jen jednou dávkou. „To by bylo lepší. Ale hlavně, že druhou dávku dostanu na stejném místě. Nebudu muset nikam jezdit,“ popsal senior, který prý dosud jezdí na brigády. Proto ho prý bratr nabádal, aby se naočkovat nechal.

Je přesvědčený, že starší lidé by na očkování vyrazit měli. „Je to pohodlné,“ dodal. Věří také, že když bude mobilní tým po obcích jezdit, nechají se očkovat i další senioři.



Hlavní sestra EUC kliniky pro Českou republiku Petra Štenglová v Úlicích uvedla, že klinika má v kraji tři očkovací týmy, které pravidelně vyjíždějí do Plas, Stříbra či Kralovic. Teď budou vyjíždět i do dalších malých obcí jako jsou Úlice, kde je proočkovanost nižší než jinde v kraji.



V úterý byl očkovací tým v Bezvěrově, dnes bude v Bělé nad Radbuzou, očkování ale bude pokračovat i v následujících dnech v dalších méně proočkovaných obcích.



Starosta Úlic Ondřej Bacho uvedl, že výjezdy do obcí mohly přijít o dva tři měsíce dříve, ale že je za ně rád. „Možnost očkování bez registrace jsme oznámili na úřední desce obce, informovali jsme o něm ve čtvrtek, v pátek a v neděli i v obecních rozhlasech nejen v Úlicích, ale i v dalších čtyřech obcích, které pod nás spadají,“ popsal starosta.

V Úlicích žijí čtyři stovky obyvatel a zhruba polovina už očkovaná je. V pondělí do podvečera přišlo 21 lidí. Bacho konstatoval, že čekal větší zájem. Dodal, že v obci bylo hodně lidí nakažených covidem. „Ale neměli jsme tu úmrtí. V sousedních Pňovanech to bylo horší,“ připomněl.