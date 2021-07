Čtvrtina seniorů v kraji se nedala naočkovat, věří lžím o vakcínách

„Zavolat jim a popovídat si s nimi o vakcinaci, to je cesta, jak některé seniory přesvědčit k očkování,“ říká blovická praktická lékařka Olga Javůrková. Ze seniorů, které má v kartotéce a kterým kvůli očkování volala, jí ne řeklo jen pár.

Je první lékařkou z terénu, která v Plzeňském kraji začala v březnu očkovat. V úterý jich měla na kontě 443 - čtvrtý největší počet mezi praktiky a ambulančními specialisty v kraji.

K nim ale přibývají další, protože v očkování nepolevuje. „Je to jediná cesta, jak se z epidemie dostat,“ říká lékařka.

„Jestli si někdo myslí, že sto procent seniorů se chce nechat naočkovat, tak to pravda není. Všichni senioři, kteří chtěli být naočkovaní, jsou naočkovaní,“ říká smutně Šín.

Dodává, že nebezpečím je i to, že naočkovaní nejsou ani všichni ti, kteří o seniory pečují v domovech důchodců nebo v terénních sociálních službách. „Seniory mohou nakazit a ti pak opět mohou skončit na jednotkách intenzivní péče, když nejsou naočkovaní,“ dodal koordinátor očkování.

Odpor k očkování podle něj část seniorů získala od svých dětí. „Navíc spousta seniorů má přístup k internetu a tam se objevují hoaxy a lži a oni jim věří. Stát totiž selhal v pořádné propagaci očkování. Místo posílání pěti roušek, což stát zorganizoval před půl rokem, jim měl na začátku ledna poslat vysvětlení, proč je očkování důležité. To by seniorům pomohlo víc,“ popsal Šín.

Teď už je podle něj pozdě. „Protože když má senior něco zafixováno v hlavě, je hrozně těžké ho přimět, aby změnil názor. Vysvětlovat se mělo na začátku očkování,“ myslí si Šín.

Lidé mají nyní falešný pocit bezpečí

Jako příklad dobré praxe dává slovenské ministerstvo zdravotnictví. „To mělo úžasnou kampaň. Od začátku vysvětlovali, jak fungují vakcíny, proč je důležité očkovat, co může a nemůže očkování způsobit, že se mRNA vakcíny vyvíjejí už deset let a že to není tak, že by miliardář Bill Gates loni v Americe vymyslel vakcíny, kterými očipuje celý svět. To je totiž jedna ze lží, které se na internetu objevují,“ popsal Šín.

Plzeňský kraj má ale podle něj na kontě i pozitivní statistiku. „V kategorii mladších lidí je u nás největší zájem o očkování na počet obyvatel v republice,“ sdělil Šín, podle kterého k tomu přispěla kampaň kraje na podporu vakcinace.

Mezi mladými, kteří se rozhodli nechat se očkovat, je i dvacetiletá Katka z Plzně. Termín požadovala v nejbližších dnech, ale získala ho až za 14 dnů. Podle Šína to není dáno nedostatkem vakcín, ale tím, že se masivně očkují druhé dávky vakcíny.

A co by krajský koordinátor veřejnosti doporučoval? „Lidé mají opět jako loni v létě falešný pocit bezpečí, a proto přestali všechna protiepidemická opatření dodržovat. Anglická mutace se kolem dvou, tří týdnů stala naprosto dominující variantou a tehdy zemřelo mnoho lidí. Stejně rychle se rozšíří mutace delta,“ předpověděl Šín, který prý má trošku obavy z toho, že po variantě delta může přijít něco ještě horšího.