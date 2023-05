K mírnějšímu trestu za ubodání těhotné ženy muži pomůže, že byl zdrogovaný

Šugár striktně odmítá, že by do těla ženy bodal. Soudní lékaři při pitvě napočítali desítky bodnutí. „Já žádný nůž neměl, všechno si to udělala sama,“ tvrdí souzený.

Soudce dnes ze spisu vytáhl asi 30 centimetrů dlouhý kuchyňský nůž s čepelí dlouhou 20 centimetrů uzavřený ve speciálním plastovém sáčku. Chtěl vědět, jestli ho obžalovaný zná. „Ten nůž jsem viděl u ní (oběti - pozn. red.) v ruce. To je ten, o kterém jsem mluvil,“ prohlásil Šugár. Ze závěrů znaleckého zkoumání plyne, že nůž má ohnutou špičku.

Obžalovaný tvrdí, že se devětadvacetiletá žena pocházející z druhého konce republiky pobodala sama loni v létě v Nejdku, kde byla na návštěvě. Podle znalců měla ubodaná žena v těle drogu a lék proti bolesti.

Muž na policii tvrdil, že ho žena napadla

„Začala se projevovat divně. Fetovala každý den, kouřila, šňupala, dávala si to do injekcí. Říkala mi, že je ďábel, že přišla z pekla. Nechápu, jak mohla být pobodána zezadu. Z mé strany je to nepochopitelné. Já žádný nůž neměl, všechno si to udělala sama. Začala se sama bodat, byla posedlá,“ tvrdí u soudu Šugár.

S mladou ženou se prý znali asi dva týdny. Sex spolu měli, ale dítě, které žena čekala, nebylo podle přesvědčení Šugára jeho, neboť oběť byla asi ve 14. týdnu těhotenství.

Podle státního zástupce muž ubodal oběť loni 13. srpna a sám pak šel na policii nahlásit, že ho žena napadla. Po dlouhodobém užívání drog nebyl podle znalců příčetný.

Sám připustil, že to odpoledne sáhl po pervitinu, po kterém je komunikativnější a nepotřebuje spát. I když státní zástupce tvrdí, že muž měl v době činu vymizelé ovládací i rozpoznávací schopnosti, Šugár před soudem tvrdí, že si pamatuje úplně všechno, a zdůraznil, že nic nespáchal.

Soud pokračuje výslechy znalců. V minulosti třikrát trestanému muži hrozí za opilství maximálně 10 let vězení. Pokud by byl čin kvalifikovaný jako vražda těhotné ženy, soudci by rozhodovali o trestu v základní sazbě mezi 15 až 20 roky, případně i o výjimečném trestu.