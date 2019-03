Šofér zapomněl sklopit korbu a narazil do parovodu, Kdyni odřízl od tepla

Pětatřicetiletý řidič jel s nákladním automobilem do skladu centrální výtopny sklopit uhlí. Když měl ale korbu prázdnou, zapomněl ji sklopit.

„Při průjezdu pod kovovou konstrukcí s parovodem a elektrickým vedením do ní narazil. Vyvrátil ji ze základů, čímž poškodil elektrické vedení, parovodní a kondenzační potrubí,“ uvedla o nehodě z úterního odpoledne domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Tím vypadl přívod elektrického proudu do výtopny a přerušily se dodávky tepla a teplé vody do nejméně 850 kdyňských bytových jednotek a dalších objektů. Například do škol, školní družiny, knihovny a Centra vodní zábavy.

Právnické osobě vznikla poškozením jejího zařízení škoda nejméně 400 tisíc korun.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti. Pachateli v tomto případě hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti,“ vysvětlila Brožová.

Provoz kotelny byl zcela obnoven až ve čtvrtek v ranních hodinách. Vzhledem k velkému rozsahu havárie jeho opravy stále probíhají.