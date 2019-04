Přes Chrást už expresy nejezdí, bývalá trať na Prahu se mění v lokální

Před osmi lety se na železničním přejezdu v Chrástu u Plzně porouchal městský autobus mezi závorami a minutu po vystoupení cestujících ho smetl mezinárodní rychlík mířící z Prahy do Plzně a dál do Německa. Děsivý karambol se naštěstí obešel bez vážnějších zranění.

Dnes už by se tu něco podobného nestalo. Místo expresů tady jezdí jen motoráky.

Hlavní koridorová trať je přesměrovaná do tunelu, který vede vlaky kratší trasou od Ejpovic až na okraj Plzně. Dělníci právě dokončují přestavbu železničního přejezdu na hlavní silnici v Chrástu.

„Úprava kolejiště ve stanici Chrást je součástí stavby železniční trati Rokycany - Plzeň. V současnosti je ještě uzavřený železniční přejezd v Chrástu. Po zrušení původních dvou kolejí na Plzeň tu zůstane jen lokální trať Ejpovice - Radnice, přejezd bude nově jen jednokolejný,“ uvedl vedoucí projektu Pavel Zelina ze společnosti Subterra.

Až do konce dubna je na trati Ejpovice - Radnice výluka. „Dříve přes Chrást jezdilo hodně vlaků, část z nich tu stejně nestavěla. Jestli ještě přibudou autobusy a vlaky budou jezdit častěji než teď, jak slibovali, uvidíme, jestli to lidi přiláká. Když teď jedeme vlakem do Plzně, musíme přes Ejpovice a tunelem. Je to sice dál, ale lístek stojí stejně jako dřív, když vlaky ještě jezdily z Chrástu rovnou do Plzně. Hlavně že nemusíme nikde přestupovat,“ řekla starší žena, která procházela kolem rozkopaného přejezdu.

Někdejší význam chrásteckého nádraží připomíná ještě pavučina trolejí natažená mezi stožáry.

Nad některými kolejemi sice chybí, jinde pro změnu zůstaly troleje, ale koleje pod nimi jsou už vytrhané stejně jako většina výhybek na plzeňské straně nádraží. Přitom ještě loni na podzim tudy svištěla Pendolina při pravidelných jízdách mezi východem a západem republiky.

Nařezané kolejnice v prostoru chrásteckého nádraží naznačují, které koleje čeká vytrhání a které budou sloužit dopravě i v budoucnu.

Jízda železničním tunelem v Ejpovicích, který je nejdelší v ČR (16. 11. 2018)

Bývalá hlavní trať z Chrástu na okraj Plzně už prakticky neexistuje. Už na podzim dělníci rozebrali kolej mezi Chrástem a napojením do tunelu u plzeňské části Doubravka, po které vlaky původně jezdily směrem do Plzně.

Druhá kolej částečně ještě zůstává na svém místě od mostu přes silnici v Bukovci až na okraj Chrástu. Končí u bývalého vjezdového návěstidla do nádraží. Zda bude v budoucnu využitelná jako turistická atrakce nebo ji čeká vytrhání, zatím není jasné.