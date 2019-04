Plzeňskému kraji hlavně chybí kvalitní silnice, zaznělo na konferenci

S názorem, že Plzeňský kraj pro svůj rozvoj potřebuje především kvalitní silnice a bydlení pro mladé, přišel Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku.

Ten do Plzně na hejtmanství jezdí každý den 51 kilometrů ze Žihle po silnici, která je částí nejkratšího spojení mezi Drážďany a Mnichovem.

„Silnice je ale špatná a nebezpečná, takže lidé cestující například do Drážďan, se jí raději vyhnou. Přitom by při projíždění naším krajem mohli tady nechat nějaké finanční zdroje,“ popsal jednu z věcí, do které by stát měl investovat.

Josef Knot, první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje přidal další sen, kterým je větší spolupráce komerčního a veřejného sektoru v oblasti vědy a výzkumu. Přivezl zkušenosti z Tchai-wanu, kam pravidelně pět let jezdí na akci Smart City Expo.

„Věda a výzkum by měla být v Česku jednou z absolutních priorit, ale v Jihočeském kraji máme jihočeský vědeckotechnický park, kde pracují jednotky lidí, kteří mají na starosti od pronájmu prostor až po vědu, výzkum a inovace, kdežto na Tchai-wanu jsou dvě takového vědeckovýzkumné instituce, které zaměstnávají po šesti tisících lidí,“ popsal situaci Knot s tím, že osmdesát procent lidí, kteří jsou v těchto centrech zaměstnaní jsou renomovaní vědci.

Upozornil, že centra jsou financovaná z 50 procent ze státních peněz a z 50 procent z komerčního sektoru, což Knot považuje za geniální spojení.

„Problém je v tom, že my se tohoto spojení hodně bojíme. Když já si v Česku třeba udělám fotku s firmou Omexom, druhý den mě někdo obviní, že firmě nahrávám a podá na mě trestní oznámení. Trochu to přeháním, ale nejsem daleko od pravdy, přitom na Tchaiwanu spojení veřejného a komerčního sektoru funguje geniálně. Výsledkem je, že tato centra mají na kontě desítky patentů a různých cen, které komerční firmy využívají. Proto Foxccon či Asus jsou giganti, kteří jsou lídry ve svém oboru. Pokud podobným způsobem stát nebude výzkum financovat přes kraje, nebude to fungovat,“ konstatoval Knot.

Grüner připomněl, že v Plzeňském kraji byla evropskými penězi podpořena technologická centra, do kterých putovalo na 3,5 miliardy korun z programu Výzkum a vývoj pro inovace.

„Dali jsme velké peníze do nových technologických center, ale nemáme tam co dělat a financujeme to z dalších dotačních programů, protože vědci nemají zadání,“ konstatoval Grüner.